Топ-менеджеры назвали основные проблемы работы банков на удаленке

Топ-менеджеры крупных российских банков на онлайн-конференции «Банковский сектор в эпоху пандемии: состояние и возможные перспективы», которую организовал РБК и рейтинговое агентство НКР, сообщили о том, как эпидемия и самоизоляция повлияли на работу финансовых структур.

Константин Бобров, председатель правления банка «Уралсиб» заявил, что эпидемия поменяла формат управления банками. «Сейчас фактически доступен только удаленный формат общения как для внутренних коммуникаций, так и для общения с клиентами. Есть моменты когда они ускоряются и становятся более быстрыми и эффективными. Но есть и моменты, когда сложно заменить личное общение. Тогда приходится тратить больше и сил, времени, чтобы преодолеть проблемы», — сообщил он. По словам Боброва, для управленцев, как и всегда бывает во время кризиса, также очень сильно сократилось возможное время реакции на проблемы.

Председатель правления банка «Дом.рф» Артем Федорко также назвал организацию работы банка на удаленке вызовом. «Это вызов для самой организации, с тем, чтобы наладить работу IT-систем, организовать информационные потоки. И в целом это вызов для культуры работы самих сотрудников — как работу организовывать, как люди выстраивают взаимодействие внутри команд, как их замотивировать», — объяснил он.

Осложнилась работа и с клиентами из-за удаленного формата, отметил он. Федорко заметил, что корпоративные клиенты — «более изощренные», с которыми проще наладить дистанционное общение. «Чуть более сложная история — это розничный бизнес, и здесь основной вызов в том, чтобы позволить клиенту воспользоваться всем спектром банковских услуг. Для нас приоритетный продукт здесь ипотека», — рассказал он.