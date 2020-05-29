«Газпром нефть» начала поэтапно возвращать сотрудников в офисы

Фото: gazprom-neft.ru

Около половины сотрудников компаний группы «Газпром нефть» до конца июня перейдет с удаленной работы в офисы. Об этом сообщается на сайте «Газпром нефти».

«Сейчас, когда ситуация стабилизируется, мы начинаем поэтапное возвращение сотрудников в офисы», — сказал заместитель генерального директора компании по организационным вопросам Кирилл Кравченко.

Возвращение сотрудников с дистанционной работы планируется провести в несколько этапов. На первом до конца июня в офисы переведут примерно половину персонала с учетом эпидемиологической обстановки в регионах их предприятий и специфики деятельности компаний.

«Ключевым условием для выхода сотрудника на постоянное рабочее место является отрицательный результат организуемого компанией тестирования на COVID-19», — говорится в сообщении «Газпром нефти».