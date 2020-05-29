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Пандемия коронавируса ,  
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«Газпром нефть» начала поэтапно возвращать сотрудников в офисы

Газпром нефть SIBN ₽333,6 -0,71% Купить
Фото: gazprom-neft.ru
Фото: gazprom-neft.ru

Около половины сотрудников компаний группы «Газпром нефть» до конца июня перейдет с удаленной работы в офисы. Об этом сообщается на сайте «Газпром нефти».

«Сейчас, когда ситуация стабилизируется, мы начинаем поэтапное возвращение сотрудников в офисы», — сказал заместитель генерального директора компании по организационным вопросам Кирилл Кравченко.

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Фото: Андрей Комаров / АГН «Москва»

Возвращение сотрудников с дистанционной работы планируется провести в несколько этапов. На первом до конца июня в офисы переведут примерно половину персонала с учетом эпидемиологической обстановки в регионах их предприятий и специфики деятельности компаний.

«Ключевым условием для выхода сотрудника на постоянное рабочее место является отрицательный результат организуемого компанией тестирования на COVID-19», — говорится в сообщении «Газпром нефти».

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Люди, которые относятся к группе риска из-за пожилого возраста, хронических заболеваний либо семейных обстоятельств, останутся на удаленной работе до «нормализации эпидемиологической ситуации».

«Проход в офисы и на предприятия будет осуществляться по цифровым пропускам, синхронизированным с корпоративной системой контроля здоровья персонала», — уточняет «Газпром нефть». Программа автоматически ограничит доступ для сотрудников с симптомами ОРВИ или не получивших отрицательный результат теста на коронавирус.

Каждые 7–14 дней весь персонал будет проходить повторное тестирование на COVID-19. Всем сотрудникам будут ежедневно выдавать медицинские маски и перчатки и в течение дня измерять их температуру. «Офисные пространства организованы с учетом соблюдения социальной дистанции 1,5 метра», — отмечается в сообщении.

Как уточняет «Газпром нефть», с 19 марта на дистанционный режим работы перешли около 30% персонала группы и 70% административных сотрудников.

Ранее о поэтапном возвращении сотрудников в офисы сообщили Сбербанк и ЛУКОЙЛ.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 мая заявил, что возвращать работников в офисы «в полном объеме» рано, и призвал городские компании пока оставить на удаленном режим максимальное число работников.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: «Газпром нефть», коронавирус, удаленная работа
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