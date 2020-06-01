Адвокат сообщил о дополнении обвинения срочнику Шамсутдинову

Рамиль Шамсутдинов (Фото: mig41 / Telegram)

Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему в 2019 году своих сослуживцев, добавили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщил РБК адвокат срочника Равиль Тугушев.

«Речь идет не о новом обвинении, а о дополнении к ранее предъявленному. У него остается обвинение в убийстве восьми человек (ч. 2 ст. 105) и в дополнение в отношении двух лиц — покушение на убийство», — сказал адвокат.

Он объяснил, что обвинение разделили на разные части, так как двое человек из тех, в кого стрелял Шамсутдинов, выжили.

Другой адвокат срочника Руслан Нагиев сообщил РБК, что пока представители Шамсутдинова не получили постановление.

РБК направил запрос в пресс-службу СК.