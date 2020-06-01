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Адвокат сообщил о дополнении обвинения срочнику Шамсутдинову

Рамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов (Фото: mig41 / Telegram)

Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему в 2019 году своих сослуживцев, добавили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщил РБК адвокат срочника Равиль Тугушев.

«Речь идет не о новом обвинении, а о дополнении к ранее предъявленному. У него остается обвинение в убийстве восьми человек (ч. 2 ст. 105) и в дополнение в отношении двух лиц — покушение на убийство», — сказал адвокат.

Он объяснил, что обвинение разделили на разные части, так как двое человек из тех, в кого стрелял Шамсутдинов, выжили.

Другой адвокат срочника Руслан Нагиев сообщил РБК, что пока представители Шамсутдинова не получили постановление.

РБК направил запрос в пресс-службу СК.

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
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Рамиль Шамсутдинов

В октябре 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь на территории воинской части 54160 Забайкалья, в поселке Горный. В результате погибли восемь человек, из них два офицера и шестеро срочников, еще двое получили тяжелые ранения. Минобороны называло причинами стрельбы нервный срыв Рамиля и личный конфликт. Отец Шамсутдинова заявил о неуставных отношениях и дедовщине в части Шамсутдинова, которые спровоцировали его на этот поступок.

Шамсутдинов в декабре 2019 года стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях. В марте 2020 года военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, обвиняющегося в издевательствах над Шамсутдиновым, и назначил ему штраф в размере 30 тыс. руб.

В мае адвокат срочника сообщил, что прокуратура отказалась возбуждать дело о вымогательстве денег у Шамсутдинова со стороны его сослуживцев. Ранее СК также отказался возбуждать дело о вымогательстве. Его защита заявила, что Следственному комитету не выгодно появление второго уголовного дела, которое подтвердит, что в отношении него применялось не только физическое воздействие, но и вымогательство.
 

Теги: Забайкалье, срочная служба, новости РБК, стрельба
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