Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Рамиль Шамсутдинов (Фото: wolrdchange / VK)

Обвиняемый в убийстве восьмерых сослуживцев в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов не просил других военных бить его. Об этом РБК сообщил отец бывшего военного Салим Шамсутдинов.

О том, что Шамсутдинов просил сослуживцев избивать его, заявил во время заседания суда срочник Руслан Мухатов, который служил в той же части и проходит обвиняемым по делу о дедовщине.

О возбуждении уголовного дела о дедовщине, по которому Шамсутдинов и еще несколько призывников проходят потерпевшими, а Мухатов — обвиняемым, стало известно 17 декабря прошлого года. Согласно материалам дела, Мухатову вменяется принуждение других солдат к отжиманиям и подтягиваниям на перекладине без отдыха. Кроме того, по данным обвинения, незадолго до того, как Шамсутдинов убил сослуживцев, Мухатов пнул его за то, что тот отправился курить в неположенное время.

Выступая 20 февраля в суде Читы, Мухатов заявил, что указание на проведение занятий по физической подготовке ему дал сержант Роман Ковалев (позднее его убил Шамсутдинов). При этом, по словам Мухатова, сержант отдал приказание провести задания «Ловля бабочек» (солдат из сидячего положения должен подпрыгнуть как можно выше, стараясь поймать руками над головой «бабочку». — РБК) и «Морская пехота». По словам Мухатова, он не знал, что эти задания «не входят в программу физподготовки».