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Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Рамиль Шамсутдинов (Фото: wolrdchange / VK)

Обвиняемый в убийстве восьмерых сослуживцев в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов не просил других военных бить его. Об этом РБК сообщил отец бывшего военного Салим Шамсутдинов.

О том, что Шамсутдинов просил сослуживцев избивать его, заявил во время заседания суда срочник Руслан Мухатов, который служил в той же части и проходит обвиняемым по делу о дедовщине.

О возбуждении уголовного дела о дедовщине, по которому Шамсутдинов и еще несколько призывников проходят потерпевшими, а Мухатов — обвиняемым, стало известно 17 декабря прошлого года. Согласно материалам дела, Мухатову вменяется принуждение других солдат к отжиманиям и подтягиваниям на перекладине без отдыха. Кроме того, по данным обвинения, незадолго до того, как Шамсутдинов убил сослуживцев, Мухатов пнул его за то, что тот отправился курить в неположенное время.

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Выступая 20 февраля в суде Читы, Мухатов заявил, что указание на проведение занятий по физической подготовке ему дал сержант Роман Ковалев (позднее его убил Шамсутдинов). При этом, по словам Мухатова, сержант отдал приказание провести задания «Ловля бабочек» (солдат из сидячего положения должен подпрыгнуть как можно выше, стараясь поймать руками над головой «бабочку». — РБК) и «Морская пехота». По словам Мухатова, он не знал, что эти задания «не входят в программу физподготовки».

При этом, по словам Мухатова, военнослужащие, в том числе Шамсутдинов, сами просили его «пробить им лося» (ударить кулаком по скрещенным у лица рукам. — РБК), чтобы их освободили от занятий. Мухатов добавил, что поведение сослуживцев выглядело как провокация. При этом Мухатов уточнил, что у него не было неприязненных отношений к потерпевшим, в том числе и к Шамсутдинову.

Отец Шамсутдинова на это заявил РБК, что «только ненормальный может попросить, чтобы кто-то его побил». «Рамиль-то нормальный. Я этого не знаю, но думаю, что он не будет этого просить. Я не знаю, какие задания мог давать Мухатов — он же даже не сержант, не офицер, такой же солдат — и зачем за их невыполнение избивать?» — сказал РБК Салим Шамсутдинов.

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Как сообщил РБК адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев, Мухатов заявил, что военнослужащие сами его провоцировали. «Но раньше он такого не говорил. И также заявил, что вину признает частично, хотя ранее признавал полностью», — отметил правозащитник. Шамсутдинов отрицает, что сам просил Мухатова его ударить, добавил адвокат.

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Отец Шамсутдинова Салим говорил, что причиной случившегося стали неуставные отношения и дедовщина. В Минобороны опровергали такую возможность, объясняя случившееся личным конфликтом.

В январе Шамсутдинов-старший рассказал РБК о том, как в военной части издевались над его сыном. По его словам, те, кто издевался, «выбирали места без камер» для того, «чтобы, видимо, не оставлять каких-либо улик». «Как я понял, над Рамилем начали издеваться сразу, как он пришел в эту часть. Не только в отношении моего сына такое было, сейчас там восемь потерпевших», — заявил он.

Как отмечал отец Шамсутдинова, его сын пытался давать отпор до конца. «В одиночку его не осилить было, вчетвером-впятером держали его и били. Остальные сломались в течение недели-двух. А он, получается, держался несколько месяцев», — рассказал он.

Теги: дедовщина, новости РБК
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