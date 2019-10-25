Минобороны назвало возможную причину расстрела военных в Забайкалье

В Забайкальском крае солдат застрелил восемь сослуживцев, еще двое получили ранения, сообщили в Минобороны, передает ТАСС. По предварительным данным, стрелок открыл огонь на почве нервного срыва из-за личных проблем, не связанных со службой, добавили в военном ведомстве.
«По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы» — заявили в Минобороны.
Стрелок выжил, его задержали.
На место происшествия вылетела комиссия, которую возглавляет замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.