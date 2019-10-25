Минобороны назвало возможную причину расстрела военных в Забайкалье

По данным военного ведомства, погибли восемь человек, ранее сообщалось о семи жертвах. Источники РБК утверждают, что огонь открыл солдат-срочник

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Забайкальском крае солдат застрелил восемь сослуживцев, еще двое получили ранения, сообщили в Минобороны, передает ТАСС. По предварительным данным, стрелок открыл огонь на почве нервного срыва из-за личных проблем, не связанных со службой, добавили в военном ведомстве.

«По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы» — заявили в Минобороны.

Стрелок выжил, его задержали.

На место происшествия вылетела комиссия, которую возглавляет замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.