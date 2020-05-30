Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
В МИД прокомментировали протесты в США из-за смерти афроамериканца Политика, 00:23 Трамп заявил об отмене торговых льгот для Гонконга Политика, 29 мая, 23:58 В Leroy Merlin заявили об устранении выявленных при проверке нарушений Бизнес, 29 мая, 23:40 В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом Общество, 29 мая, 23:35 Как справиться с тревогой и паническими атаками Совместный проект, 29 мая, 23:19 Росстат объяснил перенос публикации статистики смертности за апрель Общество, 29 мая, 23:14 МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ночь на 30 мая Общество, 29 мая, 22:49 Стоимость барреля Brent впервые с 6 марта превысила $38 Экономика, 29 мая, 22:42 Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса Общество, 29 мая, 22:42 МИД ответил на обвинения о несвоевременной операции американца Уилана Общество, 29 мая, 22:33 Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ Политика, 29 мая, 22:32 В МВД раскрыли детали перестрелки в московском районе Солнцево Общество, 29 мая, 22:27 Правительство выделило из бюджета 12,6 млрд руб. на выплаты медикам Общество, 29 мая, 22:19 Талантливое поколение Z: четыре глубинных интервью Совместный проект, 29 мая, 22:02
Новости без коронавируса ,  
0 

В МИД прокомментировали протесты в США из-за смерти афроамериканца

В США накопились системные проблемы в «правочеловеческой сфере». Об этом заявили в российском МИД в ответ на протесты в Миннесоте, где ранее после задержания полицией умер афроамериканец Джон Флойд.

В комментарии дипведомства говорится, что в Соединенных Штатах наблюдается «дискриминация по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, бесконтрольное применение огнестрельного оружия».

В Москве отмечают, что несмотря на все это Вашингтон игнорирует большинство международных договоров, касающихся прав человека, рекомендации правозащитных организаций и не пытается расширять свои международно-правовые обязательства в гуманитарной сфере.

МИД призвал американские власти тщательно расследовать убийство Флойда и «принять реальные и действенные меры по исправлению сложившейся ситуации», в том числе по применению огнестрельного оружия.

Протесты после гибели афроамериканца в городах США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Джон Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) после задержания полицией, которая подозревала его в использовании фальшивых документов. Во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло и не реагировал на крики афроамериканца. Позже Флойд скончался в больнице. Четверо полицейских, участвовавших в задержании были уволены. Сотруднику, который надавил коленом Флойду на горло предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

После этого случая сначала в Миннеаполисе, а затем и в других американских городах, начались акции протеста. В Миннесоте протесты насчитывали несколько тысяч человек — люди возвели баррикады, начали поджигать здания. Полиция применила пластиковые пули и слезоточивый газ.

После этого в Миннеаполисе местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на трое суток. 29 мая президент Дональд Трамп направил в Миннесоту более 500 бойцов Нацгвардии.

Теги: США, Россия, МИД
Материалы по теме
В США погиб участник протестов из-за смерти задержанного афроамериканца
Общество
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за протестов
Общество
В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter