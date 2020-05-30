В МИД прокомментировали протесты в США из-за смерти афроамериканца

В США накопились системные проблемы в «правочеловеческой сфере». Об этом заявили в российском МИД в ответ на протесты в Миннесоте, где ранее после задержания полицией умер афроамериканец Джон Флойд.

В комментарии дипведомства говорится, что в Соединенных Штатах наблюдается «дискриминация по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, бесконтрольное применение огнестрельного оружия».

В Москве отмечают, что несмотря на все это Вашингтон игнорирует большинство международных договоров, касающихся прав человека, рекомендации правозащитных организаций и не пытается расширять свои международно-правовые обязательства в гуманитарной сфере.

МИД призвал американские власти тщательно расследовать убийство Флойда и «принять реальные и действенные меры по исправлению сложившейся ситуации», в том числе по применению огнестрельного оружия.