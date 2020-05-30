Сотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде

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Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд (штат Калифорния). В результате один из них скончался, сообщает CNN со ссылкой на полицию.

По данным полиции, на акцию протеста вышли по меньшей мере 7,5 тыс. человек.

Протестные акции прошли в ряде городов США после гибели 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицейскими по подозрению в использовании фальшивых документов. Тогда один из стражей порядка повалил темнокожего мужчину на асфальт, чтобы надеть на него наручники. В этот момент один из правоохранителей надавил Флойду коленом на шею. Задержанный кричал, что ему не хватает воздуха, чтобы дышать, однако полицейские никак не отреагировали на его слова. Вскоре стало известно, что Флойд скончался в больнице.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз подписал указ о привлечении бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков. В свою очередь, мэр Миннесоты Джейкоб Фрей ввел в городе режим ЧС.

Президент Дональд Трамп направил в штат войска национальной гвардии для ликвидации беспорядков.

30 мая протесты прошли в Фениксе (штат Аризона), Денвере (штат Колорадо), Лас-Вегасе (штат Невада), Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Атланте (штат Джорджия), Хьюстоне (штат Техас), а также в Вашингтоне. После этого на площади Лафайет перед Белым домом собралось множество протестующих, служба безопасности администрации президента заблокировала доступ в его резиденцию.