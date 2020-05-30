Мэр Миннеаполиса ввел в городе комендантский час из-за протестов

Мэр американского города Миннеаполис Джейкоб Фрей ввел комендантский час на фоне продолжающихся протестов из-за смерти афроамериканца Джона Флойда после задержания полицией. Об этом сообщает мэрия города в Twitter.

Отмечается, что решение о введении комендантского часа было принято после трех дней массовых протестов, грабежей сотен предприятий и поджогов.

Режим будет действовать начиная с вечера пятницы с 20:00 по местному времени до 6:00 во всех общественных местах и на улицах. От выполнения комендантского часа освобождены аварийные бригады, спасательные и другие экстренные службыи СМИ. Под его действия не попадают также граждане, направляющиеся на работу, бездомные и скрывающиеся от опасности.

Наказанием за нарушение комендантского часа станет штраф в $1 тыс. или же арест на 90 дней.