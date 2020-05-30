Врач назвала влияющий на силу второй волны коронавируса фактор

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Сила второй волны коронавируса и мер по борьбе с ним будет зависеть от наличия вакцины. Об этом заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ Управделами президента Екатерина Трифонова, передает «РИА Новости».

«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — сказала она.

Ранее главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова сообщила, что вторая волна эпидемии будет слабее первой, так как у большей части населения выработается иммунитет. Президент России Владимир Путин 22 мая поручил Минздраву подготовиться к повторной вспышке заболевания, которая возможна осенью.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович 28 мая указала, что Россия предложила восемь возможных вариантов вакцины от коронавируса.