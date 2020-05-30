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Врач назвала влияющий на силу второй волны коронавируса фактор

Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

Сила второй волны коронавируса и мер по борьбе с ним будет зависеть от наличия вакцины. Об этом заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ Управделами президента Екатерина Трифонова, передает «РИА Новости».

«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — сказала она.

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Ранее главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова сообщила, что вторая волна эпидемии будет слабее первой, так как у большей части населения выработается иммунитет. Президент России Владимир Путин 22 мая поручил Минздраву подготовиться к повторной вспышке заболевания, которая возможна осенью.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович 28 мая указала, что Россия предложила восемь возможных вариантов вакцины от коронавируса.

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В мае стало известно, что ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) успешно применили на себе экспериментальную вакцину. Сотрудники центра использовали новый препарат для собственной защиты во время эпидемии и возможности безопасно продолжать разработку, их опыт не является частью официальных исследований.

В России за последние сутки выявили 8952 новых заболевших. Общее число зараженных выросло до 396 575 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: коронавирус, ЦКБ
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