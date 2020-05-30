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Пандемия коронавируса ,  
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Доктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса

Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса. Об этом в Telegram написал врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников.

Говоря о смягчении ограничительных мер, в соответствии с которыми с 1 июня жителям некоторых регионов разрешат прогулки по расписанию, он сказал, что если все люди выйдут на улицу разом, то это ничем хорошим не закончится.

«Основная мера предосторожности — соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать — никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все — о какой социальной дистанции может идти речь?», — написал Мясников.

Москвичам разрешат гулять по три раза в неделю
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По мнению врача, массовый выход граждан в общественные места спровоцирует новую вспышку заболевания и продление карантина. «Никто этого не хочет. Мы должны постепенно вернуться в нормальную жизнь и научиться сосуществовать с новым коронавирусом, повторные волны которого весьма вероятны», — пояснил Мясников.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий с 1 июня гулять в парках и скверах, которые откроются. При прогулках необходимо будет носить маску. Жителям столицы рекомендовано не гулять дальше 2 км от дома.

Сами прогулки регламентируют - москвичам разрешат гулять три раза в неделю: дважды по будням и один раз в выходные. График прогулок будет распределен по домам и доступен на специальной карте на сайте мэрии.

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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
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Теги: коронавирус, эпидемия, Россия
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