Доктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса

Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса. Об этом в Telegram написал врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников.

Говоря о смягчении ограничительных мер, в соответствии с которыми с 1 июня жителям некоторых регионов разрешат прогулки по расписанию, он сказал, что если все люди выйдут на улицу разом, то это ничем хорошим не закончится.

«Основная мера предосторожности — соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать — никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все — о какой социальной дистанции может идти речь?», — написал Мясников.

По мнению врача, массовый выход граждан в общественные места спровоцирует новую вспышку заболевания и продление карантина. «Никто этого не хочет. Мы должны постепенно вернуться в нормальную жизнь и научиться сосуществовать с новым коронавирусом, повторные волны которого весьма вероятны», — пояснил Мясников.