Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны COVID-19

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, сообщила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в интервью «Парламентской газете».

«Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — сказала Малинникова.

По ее словам, сам вирус ослабевает, а у большей части населения вырабатывается иммунитет. Поэтому вторые волны обычно бывают менее значимыми, чем первые.

Малинникова также отметила, что при подготовке ко второй волне инфекции большое значение имеет определение антител к коронавирусу. «Так мы определяем уровень иммунной прослойки населения на сегодня. Нам необходимо проводить эти тесты, чтобы в дальнейшем понимать, сколько и кому необходимо вводить вакцины, какую роль сыграет вакцинация», — сказала она.