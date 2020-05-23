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Пандемия коронавируса ,  
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Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны COVID-19

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, сообщила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в интервью «Парламентской газете».

«Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — сказала Малинникова.

По ее словам, сам вирус ослабевает, а у большей части населения вырабатывается иммунитет. Поэтому вторые волны обычно бывают менее значимыми, чем первые.

Инфекционисты оценили прогноз по второй волне COVID-19 в России
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Малинникова также отметила, что при подготовке ко второй волне инфекции большое значение имеет определение антител к коронавирусу. «Так мы определяем уровень иммунной прослойки населения на сегодня. Нам необходимо проводить эти тесты, чтобы в дальнейшем понимать, сколько и кому необходимо вводить вакцины, какую роль сыграет вакцинация», — сказала она.

При этом медик добавила, что пока неизвестно, насколько стойким будет иммунитет после перенесенной инфекции, а также насколько эффективной окажется вакцинация.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в стране и поручил Минздраву приготовиться к ней. По словам главы государства, новая вспышка инфекции возможна в конце октября или в ноябре.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Минздрав
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