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В России зарегистрировали 8952 новых случая коронавируса за сутки

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 396 575 человек. У более чем 40% новых заразившихся не наблюдалось клинических проявлений заболевания, вызываемого SARS-CoV-2
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

За последние сутки в России выявили 8952 человека с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России с начала пандемии заразились 396 575 человек.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в 83 регионах, из них чуть больше 40% инфицированных не имели клинических проявлений болезни, уточняет штаб.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве — 2367 человек, также коронавирус выявили у 735 человек в Подмосковье и у 365 — в Санкт-Петербурге.

Эти же три региона остаются лидерами по общему количеству зараженных: в Москве с начала пандемии выявили 178 196 случаев инфицирования, в Московской области — 38 238, в Санкт-Петербурге — 15 580.

В России за сутки умер 181 человек с коронавирусом
Общество
Фото: Павел Головкин / AP

Также за последние 24 часа в России умер 181 человек с коронавирусом. Больше всего суточных летальных исходов зафиксировано в Москве — 78, также 25 человек умерли в Дагестане, 24 — в Московской области, 13 — в Санкт-Петербурге, Всего в России с начала распространения вируса скончались 4555 человек.

Помимо этого за прошедшие сутки в России выздоровели 8212 человек, общее число излечившихся от коронавируса людей достигло отметки 167 469.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что темпы прироста заболеваемости в России снизились в 11,8 раза с начала апреля. По ее словам, в течение последних нескольких дней ежедневный прирост зараженных остается на уровне 2,3%. Также в 1,4 раза сократился удельный вес больных с тяжелым и среднетяжелым течением болезни.

Кроме того, Голикова сообщила, что коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы. Она предупредила, что россиян тем не менее ждет сложный и ответственный период, и напомнила, что снижение темпов роста заболеваемости зависит от соблюдения ограничений.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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