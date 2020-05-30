В России зарегистрировали 8952 новых случая коронавируса за сутки

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 396 575 человек. У более чем 40% новых заразившихся не наблюдалось клинических проявлений заболевания, вызываемого SARS-CoV-2

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

За последние сутки в России выявили 8952 человека с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России с начала пандемии заразились 396 575 человек.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в 83 регионах, из них чуть больше 40% инфицированных не имели клинических проявлений болезни, уточняет штаб.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве — 2367 человек, также коронавирус выявили у 735 человек в Подмосковье и у 365 — в Санкт-Петербурге.

Эти же три региона остаются лидерами по общему количеству зараженных: в Москве с начала пандемии выявили 178 196 случаев инфицирования, в Московской области — 38 238, в Санкт-Петербурге — 15 580.