Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в стране и поручил Минздраву приготовиться к ней. По его словам, новая вспышка заражений коронавирусом возможна осенью.

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации», — сказал президент на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

О том, что эпидемия не развивается линейно с выходом на плато говорили многие специалисты. Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, который сам переболел коронавирусом, предупреждал, что выход на плато по количеству зараженных не является предвестником скорого затухания и окончания эпидемии. Он объяснил, что эпидемии развиваются по другим законам и возможно не две, а три волны.

«Мы проанализировали все известные эпидемии гриппа, которые были в мире с начала прошлого века. Все эпидемии не протекали по сценарию: рост [числа инфицированных], [выход на] плато, падение [уровня заболеваемости]. У болезней было три волны, которые растягивались. Я считаю, что выход на плато, снижение числа зараженных — это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом», — сказал Проценко.

Материал дополняется.