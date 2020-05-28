В ВОЗ сообщили о восьми предложенных Россией вакцинах от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сообщила, что Россия предложила восемь вариантов вакцины от коронавирусной инфекции.

«Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов России», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). При этом Вуйнович отметила, что в СМИ говорится о гораздо большем количестве.

Она добавила, что всего в организации зарегистрировали 124 вакцины-кандидата из разных стран, из них десять находятся на стадии клинической оценки, а 114 — на доклинической стадии.

В апреле оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что ВОЗ включила девять российских вакцин против COVID-19 в перечень перспективных вакцин от COVID-19. Шесть из них разработаны новосибирским центром «Вектор», две — компанией «БИОКАД» и одна — НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.