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Антикризисные меры ,  
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Правительство выделило ₽10,9 млрд на поддержку аэропортов

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат от государства 10,9 млрд руб. в качестве поддержки во время сложной ситуации, связанной с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объемов пассажирских перевозок на фоне ситуации с коронавирусом», — отмечается в сообщении кабмина.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Аэропорты и смежные организации смогут потратить полученные деньги на зарплату персоналу, за исключением руководящего состава и советов директоров. Кроме того, субсидии могут пойти на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.

Средства выделят из резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина, контроль за их целевым использованием будет осуществлять Росавиация.

В конце марта объединяющая московские и ведущие региональные аэропорты России Международная ассоциация аэропортов (МАА) попросила правительство помочь отрасли из-за непредвиденных издержек и увеличившейся долговой нагрузки.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ассоциация предложила Мишустину освободить аэропорты от уплаты арендных платежей за пользование федеральным имуществом, ввести льготу по налогу на прибыль для аэропортов, заключивших концессионные соглашения, и предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды. МАА также попросила предусмотреть полное или частичное покрытие затрат авиакомпаний на аэропортовые услуги и топливообеспечение за счет государственных субсидий.

20 марта аэропорт Жуковский заявил о потере 90% пассажиропотока и начале реализации антикризисного плана. Из-за ограничений авиаперевозок во время эпидемии коронавируса к началу апреля аэропорт Шереметьево закрыл половину пассажирских терминалов. Домодедово в начале апреля приостановило работу международной зоны и части парковок.

Теги: Михаил Мишустин
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