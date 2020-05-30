Правительство выделило ₽10,9 млрд на поддержку аэропортов

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Аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат от государства 10,9 млрд руб. в качестве поддержки во время сложной ситуации, связанной с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объемов пассажирских перевозок на фоне ситуации с коронавирусом», — отмечается в сообщении кабмина.

Аэропорты и смежные организации смогут потратить полученные деньги на зарплату персоналу, за исключением руководящего состава и советов директоров. Кроме того, субсидии могут пойти на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.

Средства выделят из резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина, контроль за их целевым использованием будет осуществлять Росавиация.