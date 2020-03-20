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Пандемия коронавируса ,  
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Жуковский заявил о потере более 90% пассажиропотока из-за коронавируса

Фото: АГН «Москва»

Подмосковный аэропорт Жуковский заявил о временной потере более 90% пассажиропотока из-за отмены международных рейсов в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении первого заместителя генерального директора АО «РАМПОРТ АЭРО» Евгения Солодилина, поступившем в РБК.

Из-за нового коронавируса аэропорт временно приостановил полеты в Амстердам, Рим, Прагу, Тель-Авив, Будапешт, Минск, Алма-Ату и Нур-Султан, отменено начало запуска китайских рейсов. По указанным направлениям самолеты продолжают вылетать только для эвакуации российских туристов или отправления на родину иностранных граждан.

Владельцы аэропорта заявили о начале реализации антикризисного плана. «Основная цель — не допустить сокращения сотрудников производственной части», — говорится в сообщении.

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Вариант закрытия Жуковского акционерами не рассматривается. Сотрудники терминала продолжают работу, несмотря на фактическое отсутствие рейсов. Часть членов управления компании переведена на удаленный режим.

Домодедово заявил 19 марта, что прорабатывает вопрос частичного закрытия галереи международных вылетов. Аэропорт рассматривает вариант перевода сотрудников на сменные графики и неполную занятость. Во Внуково также заявляли, что работают над планом антикризисного управления.

Из-за распространения коронавируса Россия с 18 марта по 1 мая закрыла въезд на территорию страны иностранцам и лицам без гражданства. Запрет не коснулся сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, водителей грузовых автомобилей, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также лиц, следующих на похороны, и транзитных пассажиров.

В мире на 20 марта новым коронавирусом заболели более 233 тыс. человек. Оперштаб 19 марта сообщал, что в России зафиксировали 199 случаев заражения.

Теги: коронавирус, перелеты, финансы
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