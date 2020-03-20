Жуковский заявил о потере более 90% пассажиропотока из-за коронавируса

Фото: АГН «Москва»

Подмосковный аэропорт Жуковский заявил о временной потере более 90% пассажиропотока из-за отмены международных рейсов в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении первого заместителя генерального директора АО «РАМПОРТ АЭРО» Евгения Солодилина, поступившем в РБК.

Из-за нового коронавируса аэропорт временно приостановил полеты в Амстердам, Рим, Прагу, Тель-Авив, Будапешт, Минск, Алма-Ату и Нур-Султан, отменено начало запуска китайских рейсов. По указанным направлениям самолеты продолжают вылетать только для эвакуации российских туристов или отправления на родину иностранных граждан.

Владельцы аэропорта заявили о начале реализации антикризисного плана. «Основная цель — не допустить сокращения сотрудников производственной части», — говорится в сообщении.

Вариант закрытия Жуковского акционерами не рассматривается. Сотрудники терминала продолжают работу, несмотря на фактическое отсутствие рейсов. Часть членов управления компании переведена на удаленный режим.