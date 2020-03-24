Аэропорты попросили помощи у правительства

В связи с ограничениями по прекращению авиасообщения МАА также предлагает освободить аэропорты от уплаты арендных платежей за пользование федеральным имуществом аэродромов, ввести льготу по налогу на прибыль для аэропортов, заключивших концессионные соглашения, а также предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды.

Среди других предлагаемых мер — административное ограничение возможности дополнительного истребования кредитов, финансирование затрат на сохранение персонала, освобождение от требований уплаты дивидендов, ускоренный возврат НДС по реализуемым инвестиционным проектам.

Столкнувшиеся с массовой отменой международных рейсов аэропорты уже начали в этой связи менять свою политику. Так, аэропорт Жуковский в связи с сокращением пассажиропотока на 90% начал осуществлять антикризисный план с целью не допустить сокращения сотрудников производственной части. Домодедово заявил 19 марта, что прорабатывает вопрос частичного закрытия галереи международных вылетов. Аэропорт рассматривает вариант перевода сотрудников на сменные графики и неполную занятость. Во Внуково также заявляли, что работают над планом антикризисного управления.

Ранее стало известно о том, что несколько авиакомпаний («Россия», «Сибирь», Utair и другие) были включены в список системообразующих компаний. Собеседники «Ведомостей» предположили, что это позволит им лучше договариваться с банками об условиях кредитов.

По данным «Коммерсанта», «Аэрофлот» уже договорился с «ВТБ Лизингом» о переносе лизинговых платежей по 67 самолетам (19% парка группы) с апреля—сентября 2020 года на июль 2021 года. Как отмечает издание, эта договоренность стала первой известной на российском авиарынке.

В мире на 24 марта новым коронавирусом заболели более 355 тыс. человек. Оперштаб 23 марта сообщал, что в России зафиксировали 438 случаев заражения.