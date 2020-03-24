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Пандемия коронавируса ,  
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Аэропорты попросили помощи у правительства

В письме премьеру объединение аэропортов попросило власти предпринять меры для снижения долговой нагрузки, возникшей в результате пандемии коронавируса
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Объединяющая московские и ведущие региональные аэропорты России Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину (документ опубликован в ее Telegram-канале) с просьбой оказать помощь на фоне пандемии коронавируса и серьезного падения пассажиропотока.

Представитель ассоциации подтвердил РБК факт наличия обращения к правительству.

В документе указывается, что наряду с авиатранспортной отраслью с негативными последствиями случившегося столкнулись и аэропорты, которые реализовали или находятся в начальной стадии инвестиционных программ. «Долговая нагрузка приведет к существенной вероятности невыполнения принятых на себя обязательств», — говорится в письме.

В этой связи МАА попросила у правительства предоставить государственные гарантии, предусмотреть полное или частичное покрытие затрат авиакомпаний на аэропортовые услуги и топливообеспечение за счет государственных субсидий.

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В связи с ограничениями по прекращению авиасообщения МАА также предлагает освободить аэропорты от уплаты арендных платежей за пользование федеральным имуществом аэродромов, ввести льготу по налогу на прибыль для аэропортов, заключивших концессионные соглашения, а также предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды.

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Среди других предлагаемых мер — административное ограничение возможности дополнительного истребования кредитов, финансирование затрат на сохранение персонала, освобождение от требований уплаты дивидендов, ускоренный возврат НДС по реализуемым инвестиционным проектам.

Столкнувшиеся с массовой отменой международных рейсов аэропорты уже начали в этой связи менять свою политику. Так, аэропорт Жуковский в связи с сокращением пассажиропотока на 90% начал осуществлять антикризисный план с целью не допустить сокращения сотрудников производственной части. Домодедово заявил 19 марта, что прорабатывает вопрос частичного закрытия галереи международных вылетов. Аэропорт рассматривает вариант перевода сотрудников на сменные графики и неполную занятость. Во Внуково также заявляли, что работают над планом антикризисного управления.

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Ранее стало известно о том, что несколько авиакомпаний («Россия», «Сибирь», Utair и другие) были включены в список системообразующих компаний. Собеседники «Ведомостей» предположили, что это позволит им лучше договариваться с банками об условиях кредитов.

По данным «Коммерсанта», «Аэрофлот» уже договорился с «ВТБ Лизингом» о переносе лизинговых платежей по 67 самолетам (19% парка группы) с апреля—сентября 2020 года на июль 2021 года. Как отмечает издание, эта договоренность стала первой известной на российском авиарынке.

В мире на 24 марта новым коронавирусом заболели более 355 тыс. человек. Оперштаб 23 марта сообщал, что в России зафиксировали 438 случаев заражения.

Авторы: Артем Филипенок, Мария Кокорева
Теги: аэропорты, коронавирус
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