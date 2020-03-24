Аэропорты попросили помощи у правительства
Объединяющая московские и ведущие региональные аэропорты России Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину (документ опубликован в ее Telegram-канале) с просьбой оказать помощь на фоне пандемии коронавируса и серьезного падения пассажиропотока.
Представитель ассоциации подтвердил РБК факт наличия обращения к правительству.
В документе указывается, что наряду с авиатранспортной отраслью с негативными последствиями случившегося столкнулись и аэропорты, которые реализовали или находятся в начальной стадии инвестиционных программ. «Долговая нагрузка приведет к существенной вероятности невыполнения принятых на себя обязательств», — говорится в письме.
В этой связи МАА попросила у правительства предоставить государственные гарантии, предусмотреть полное или частичное покрытие затрат авиакомпаний на аэропортовые услуги и топливообеспечение за счет государственных субсидий.