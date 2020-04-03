Домодедово закрыло зону международных рейсов

Международная галерея Домодедово находится в терминале Т2, ее размеры превышают 157 тыс. кв. м. После запуска международной галереи общая площадь столичного аэропорта увеличилась до 500 тыс. кв. м.

Ранее владельцы в «Жуковском» заявили о начале реализации антикризисной программы из-за потери более 90% пассажиропотока после ограничения авиасообщения.

1 апреля в Шереметьево закрыли третий терминал, таким образом, пассажиров уже не обслуживают терминалы E, C и D. Решение также связано с ограничением перелетов из-за угрозы коронавируса.

24 марта стало известно, что российские аэропорты просят помощи у правительства из-за непредвиденных издержек и увеличившейся долговой нагрузки. Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой в том числе освободить аэропорты от уплаты арендных платежей за пользование федеральным имуществом, ввести льготу по налогу на прибыль для аэропортов, заключивших концессионные соглашения, и предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды.