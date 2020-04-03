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Домодедово закрыло зону международных рейсов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Аэропорт Домодедово объявил о закрытии галереи международных рейсов из-за прекращения авиаперелетов за рубеж, сообщается в официальном Telegram-канале аэропорта.

«В связи с прекращением авиасообщения с зарубежными странами в аэровокзале закрыта галерея международных рейсов», — говорится в сообщении.

Домодедово продолжит круглосуточную работу и не планирует ограничивать ночные рейсы. 1 апреля аэропорт также объявил о закрытии части своих парковок.

О том, что аэропорт планирует частично закрыть зону международных рейсов, стало известно 19 марта. В пресс-службе аэропорта отмечали, что из-за коронавируса столкнулись с сокращением полетной программы, а давление на экономику усилила негативная ситуация на валютном рынке.

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Международная галерея Домодедово находится в терминале Т2, ее размеры превышают 157 тыс. кв. м. После запуска международной галереи общая площадь столичного аэропорта увеличилась до 500 тыс. кв. м.

Ранее владельцы в «Жуковском» заявили о начале реализации антикризисной программы из-за потери более 90% пассажиропотока после ограничения авиасообщения. 

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1 апреля в Шереметьево закрыли третий терминал, таким образом, пассажиров уже не обслуживают терминалы E, C и D. Решение также связано с ограничением перелетов из-за угрозы коронавируса.

24 марта стало известно, что российские аэропорты просят помощи у правительства из-за непредвиденных издержек и увеличившейся долговой нагрузки. Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой в том числе освободить аэропорты от уплаты арендных платежей за пользование федеральным имуществом, ввести льготу по налогу на прибыль для аэропортов, заключивших концессионные соглашения, и предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: транспорт, Домодедово, коронавирус
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