Домодедово закрыло зону международных рейсов
Аэропорт Домодедово объявил о закрытии галереи международных рейсов из-за прекращения авиаперелетов за рубеж, сообщается в официальном Telegram-канале аэропорта.
«В связи с прекращением авиасообщения с зарубежными странами в аэровокзале закрыта галерея международных рейсов», — говорится в сообщении.
Домодедово продолжит круглосуточную работу и не планирует ограничивать ночные рейсы. 1 апреля аэропорт также объявил о закрытии части своих парковок.
О том, что аэропорт планирует частично закрыть зону международных рейсов, стало известно 19 марта. В пресс-службе аэропорта отмечали, что из-за коронавируса столкнулись с сокращением полетной программы, а давление на экономику усилила негативная ситуация на валютном рынке.