Аэропорт «Шереметьево» закрыл третий терминал из-за пандемии коронавируса

Аэропорт Шереметьево с 1 апреля временно приостановил работу терминала D из-за ограничений авиаперевозок на фоне эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Решение вступает в силу с 00:00 мск. Внутренние рейсы, осуществляемые авиакомпаниями «Аэрофлот», «Россия», «Икар», «Северный ветер», «Северсталь», «Уральские авиалинии», будут переведены в терминал В, а обслуживание всех международных перелетов будет осуществляться в терминале F.

На территории аэропорта проводится тройной медицинский контроль для прибывающих, а также осуществляется полномасштабное информирование пассажиров о предупреждении распространения коронавируса. Информирование ведется засчет звуковых объявлений, стоек информации и мониторов с рекомендациями Роспотребнадзора.

С 20 марта в Шереметьево закрыты терминалы E и С для обслуживания прибывающих и покидающих страну пассажиров.

В конце января Шереметьево перевел в терминал F обслуживание всех рейсов, выполняемых «Аэрофлотом» и компаниями China Southern Airlines и Hainan Airlines между Москвой и четырьмя городами Китая. В феврале в терминал F были переведены рейсы, выполняемые в Корею и Ираном, в марте — рейсы в Европу.

В общей сложности в Шереметьево шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (принимает внутрироссийские рейсы), открытый в январе текущего года С, а также D, E и F (международные рейсы).