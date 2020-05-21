Росавиация описала поэтапную отмену санитарных мер в аэропортах

Росавиация и Роспотребнадзор описали постепенное снятие санитарных мер в аэропортах и в салонах самолетов. На последнем этапе обязательное ношение масок и перчаток во время рейса будет отменено, как и замер температуры при посадке

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Росавиация и Роспотребнадзор разработали рекомендации для постепенного снятия санитарных мер в аэропортах и самолетах. Указания опубликованы на сайте Росавиации.

Отмена санитарных мер предполагает три этапа. Аэропорты ведомства предлагают разделить по уровню риска: «высокий» и «низкий». Высокий уровень риска — у аэропортов, куда прилетают пассажиры из региона с более чем 50 тыс. подтвержденных случаев COVID-19. Уровни риска должны корректироваться в зависимости от динамики заболевания, так же принимается решение о переходе на следующий этап ослаблений мер. Для аэропортов, расположенных на территории Москвы и Московской области, этап определяется по наихудшему показателю двух субъектов.

В аэропортах Росавиация и Роспотребнадзор рекомендуют:

Соблюдение работниками аэропорта социальной дистанции в 1,5 м друг от друга. Их число в здании должно быть минимальным до второго этапа.

Ношение масок и перчаток персоналом и пассажирами, обработка рук предусмотрены теперь всегда.

Запрет на пребывание в здании аэропорта дольше двух часов всем, кроме самих пассажиров, их сопровождающих и сотрудников аэропорта, контроль кондиционирования воздуха (отмена только на третьем этапе).

Запрет на работу организаций общественного питания и магазинов (будет отменен на третьем этапе). Питание навынос пока возможно только для работников аэропорта.

Термометрия для входящих в аэропорт пассажиров и запрет на пребывание в аэропорту лицам с температурой более 37 градусов (будут также отменены на последнем этапе).

Ведомства указывают, что постепенно будут сняты ограничения и для пассажиров во время полета. На первых двух этапах пассажирам необходимо весь путь быть в маске и перчатках, снимать верхнюю одежду, соблюдать дистанцию при посадке. Рассадка также должна быть с соблюдением дистанции. На рейсах, длящихся более трех часов, бортпроводники будут заменять маски пассажирам. На первом этапе режим «пристегните ремни» будет сохраняться во время всего полета.