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Пандемия коронавируса ,  
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Росавиация описала поэтапную отмену санитарных мер в аэропортах

Росавиация и Роспотребнадзор описали постепенное снятие санитарных мер в аэропортах и в салонах самолетов. На последнем этапе обязательное ношение масок и перчаток во время рейса будет отменено, как и замер температуры при посадке
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Росавиация и Роспотребнадзор разработали рекомендации для постепенного снятия санитарных мер в аэропортах и самолетах. Указания опубликованы на сайте Росавиации.

Отмена санитарных мер предполагает три этапа. Аэропорты ведомства предлагают разделить по уровню риска: «высокий» и «низкий». Высокий уровень риска — у аэропортов, куда прилетают пассажиры из региона с более чем 50 тыс. подтвержденных случаев COVID-19. Уровни риска должны корректироваться в зависимости от динамики заболевания, так же принимается решение о переходе на следующий этап ослаблений мер. Для аэропортов, расположенных на территории Москвы и Московской области, этап определяется по наихудшему показателю двух субъектов.

В аэропортах Росавиация и Роспотребнадзор рекомендуют:

  • Соблюдение работниками аэропорта социальной дистанции в 1,5 м друг от друга. Их число в здании должно быть минимальным до второго этапа.
  • Ношение масок и перчаток персоналом и пассажирами, обработка рук предусмотрены теперь всегда.
  • Запрет на пребывание в здании аэропорта дольше двух часов всем, кроме самих пассажиров, их сопровождающих и сотрудников аэропорта, контроль кондиционирования воздуха (отмена только на третьем этапе).
  • Запрет на работу организаций общественного питания и магазинов (будет отменен на третьем этапе). Питание навынос пока возможно только для работников аэропорта.
  • Термометрия для входящих в аэропорт пассажиров и запрет на пребывание в аэропорту лицам с температурой более 37 градусов (будут также отменены на последнем этапе).

Ведомства указывают, что постепенно будут сняты ограничения и для пассажиров во время полета. На первых двух этапах пассажирам необходимо весь путь быть в маске и перчатках, снимать верхнюю одежду, соблюдать дистанцию при посадке. Рассадка также должна быть с соблюдением дистанции. На рейсах, длящихся более трех часов, бортпроводники будут заменять маски пассажирам. На первом этапе режим «пристегните ремни» будет сохраняться во время всего полета.

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На третьем этапе почти все эти меры отменят: проверка температуры будет отменена, посадка и рассадка на борту, а также питание будут проводиться в обычном режиме. Маски и перчатки пассажирам придется надевать только в том случае, если у одного из пассажиров во время рейса поднялась температура.

Ранее о том, что будут поэтапно введены ограничения для пассажиров, сообщила Росавиация. Роспотребнадзор уточнил, что самолеты могут быть заполнены только на 50%. Минтранс критиковал меры по дистанцированию при рассадке: по словам главы министерства Евгения Дитриха, это приведет к росту цен на билеты и снижению рентабельности перелетов. «Билет будет стоить где-то 70 тыс. руб., даже самый минимальный», — пояснял чиновник.

Россия приостановила выполнение международных полетов с 27 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Дитрих выразил надежду, что полеты за границу возобновятся уже в этом летнем сезоне. По его словам, это зависит от эпидемиологической обстановки в странах, куда должны совершаться рейсы, и от решения российских властей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Кокорева
Теги: пандемия, антикризисные меры
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