Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
В Москве за сутки почти 3,6 тыс. человек вылечились от коронавируса Общество, 10:22 Появилось видео нападения на инкассаторов в Красноярске Общество, 10:18 СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни» Общество, 10:03 Профсоюз графоманов: почему в Китае массово отменяют пейволлы Pro, 10:00 Биоэкономика после кризиса и новые риски микропластика в океане Зеленая экономика, 10:00  Шрёдер заявил о необходимости пересмотреть санкции из-за пандемии Общество, 09:55 Чем обернется месяц простоя для недвижимости и строительства РБК и Центр поддержки экономики, 09:53 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая Общество, 09:36 Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи Общество, 09:21 Клиенты пожаловались на трудности с закрытием счетов в «Рокетбанке» Финансы, 09:00 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 08:45 В Красноярске два инкассатора пострадали при нападении на их машину Общество, 08:36 СМИ узнали о «горячем» споре Трампа и Меркель из-за «Северного потока-2» Политика, 08:34 В США назвали причину переброски российских самолетов в Ливию Политика, 08:26
Война санкций ,  
0 

Шрёдер заявил о необходимости пересмотреть санкции из-за пандемии

Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В условиях мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ошибочно вводить и поддерживать санкции. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью ТАСС.

«В такой ситуации на мировом рынке, когда речь идет о необходимости содействия восстановлению экономики, накладывать друг на друга санкции — это действительно совершенно ошибочный путь», — сказал он.

Советник Трампа просил посла России не давать жесткий ответ на санкции
Политика
Майкл Флинн

Шрёдер уточнил, что кризис связан с огромными экономическими потерями во всем мире, которые будет сложно восполнить. «В нынешней ситуации следует в любом случае пересмотреть санкции», — резюмировал экс-канцлер.

Шрёдер также оценил действия России во время эпидемии, сообщив, что принятые властями меры многое запустили «по правильному пути». В то же время, по его словам, стали заметны слабые места в системе здравоохранения.

В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях
Экономика
Константин Косачев

В начале мая экс-канцлер назвал санкции Евросоюза против России «бессмысленными» и подчеркнул, что во время сложной ситуации с распространением коронавируса Германия и Россия должны сотрудничать. Шрёдер также указал, что ни один российский президент не вернет Крым Украине, вне зависимости от наличия санкций.

22 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об отмене действующих санкций должно быть принято всеми государствами одновременно, а не только Россией.

Евросоюз ввел антироссийские санкции в 2014 году, после того как Крым вошел в состав России в результате проведенного референдума. В ответ Россия наложила продовольственное эмбарго на некоторую продукцию стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Лихтенштейна, Исландии, Черногории и Украины. В июне 2019 года правительство России продлило действие контрсанкций до конца 2020 года.

Теги: Германия, коронавирус, санкции, Герхард Шрёдер
Материалы по теме
Советник Трампа просил посла России не давать жесткий ответ на санкции
Политика
Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян
Политика
Экс-канцлер Германии Шрёдер предложил отменить санкции против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter