Шрёдер заявил о необходимости пересмотреть санкции из-за пандемии

Герхард Шрёдер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В условиях мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ошибочно вводить и поддерживать санкции. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью ТАСС.

«В такой ситуации на мировом рынке, когда речь идет о необходимости содействия восстановлению экономики, накладывать друг на друга санкции — это действительно совершенно ошибочный путь», — сказал он.

Шрёдер уточнил, что кризис связан с огромными экономическими потерями во всем мире, которые будет сложно восполнить. «В нынешней ситуации следует в любом случае пересмотреть санкции», — резюмировал экс-канцлер.

Шрёдер также оценил действия России во время эпидемии, сообщив, что принятые властями меры многое запустили «по правильному пути». В то же время, по его словам, стали заметны слабые места в системе здравоохранения.