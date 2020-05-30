Советник Трампа просил посла России не давать жесткий ответ на санкции

В США опубликовали записи переговоров Майкла Флинна с Сергеем Кисляком. Советник Трампа уверял, что после инаугурации все спорные вопросы удастся нормально обсудить

Майкл Флинн (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Спецслужбы США рассекретили подробности разговора бывшего советника Дональда Трампа Майкла Флинна и посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка в декабре 2016 года. В записи, которую получили члены Конгресса, речь шла о санкциях, которые ввел президент Барак Обама, сообщает телекомпания CNN.

Из разговора следовало, что Флинн просил российского дипломата не принимать жесткие меры в ответ на действия покидающего свой пост Обамы. «Я предлагаю, чтобы вы ответили зеркально. А когда мы придем к власти (имеется в виду период после инаугурации Трампа), то нормально поговорим о том, как улучшить наши отношения», - заявил советник Трампа 29 декабря.

CNN указывает, что впоследствии Флинн всячески отрицал сам факт такого разговора как с людьми из окружения Трампа, так и в беседах со следователи из специальной комиссии Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Записи также продемонстрировали, что Флинн пытался договориться с Кисляком касательно голосования в ООН по вопросу об израильских поселениях.

7 мая Минюст США отказался от уголовного преследования Флинна, который занял вышеупомянутую должность в январе 2017 года. Позднее он был вынужден уйти в отставку в связи со скандалом, касающимся его связей с Кисляком. Дело против Флинна было одним из основных составляющих расследования о «российском вмешательстве» в американские выборы.

В конце декабря 2016 года Обама ввел санкции против ряда российских граждан и компаний. Из США были высланы 35 российских дипломатов, была изъята дипсобственность в Нью-Йорке и Мэриленде.