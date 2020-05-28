Кремль ответил на вопрос об отмене введенных Россией санкций

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Решение об отмене действующих санкций должно быть принято всеми государствами одновременно, а не только Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это решение, которое должно приниматься всеми [государствами] одновременно. Вряд ли какое-то государство может солировать в одиночку», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия отменять продуктовое эмбарго.

Ранее Совет Федерации создал рабочую группу, которая рассмотрит возможность изменения законодательства из-за пандемии коронавируса. Одна из задач этой группы — проанализировать, как контрсанкции России сказываются на отечественном бизнесе в условиях пандемии.

В августе 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго на некоторую продукцию стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады, позже его распространили на поставки из Албании, Лихтенштейна, Исландии, Черногории и Украины. Под запрет попали, в том числе, говядина, свинина, мясо птицы, рыба, морепродукты, сыры, молоко, фрукты, овощи.