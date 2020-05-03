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Экс-канцлер Германии Шрёдер предложил отменить санкции против России

Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал бессмысленными санкции Евросоюза против России и призвал отменить их. Своим мнением он поделился в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

По словам Шрёдера, в условиях непростой экономической ситуации, вызванной коронавирусом, Германии и России нужно сотрудничать друг с другом. «Вот почему бессмысленные санкции должны быть отменены», — сказал он.

Шрёдер также отметил, что Москва готова сотрудничать с Берлином даже после «ужасного прошлого Второй мировой войны». «То, что мы поддерживаем санкции против России, идет вразрез с этим. Во-первых, они пробуждают в России исторические воспоминания, а во-вторых — не меняют российскую политику», — добавил он.

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Бывший канцлер добавил, что санкции не заставят Россию вернуть Крым Украине. По его мнению, ни один российский президент на это не пойдет.

Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год, на этом посту его сменила Ангела Меркель. Он является председателем комитета акционеров Nord Stream AG. С сентября 2017 года Шрёдер занимает должность председателя совета директоров «Роснефти».

Теги: Герхард Шредер, антироссийские санкции
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