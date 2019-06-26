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Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года

Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США и Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Документ вносит поправки в ряд ранее принятых постановлений в части сроков действия ограничительных мер. Ранее действие продэмбарго продлил свои указом президент России, правительственное распоряжение обеспечивает исполнение этого указа.

Продэмбарго было введено ответ на западные санкции 7 августа 2014 года в отношении ряда продукции, которая поступала в Россию из стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. Под запрет тогда попали поставки в Россию говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов из этих стран.

Спустя год контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию. С 1 января 2016 года они стали действовать и в отношении продуктов с Украины.

Теги: продэмбарго, контрсанкции, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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