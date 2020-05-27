В Совфеде обвинения США по Ливии назвали глупостью

Заявления американских военных о том, что Москва перебросила в Ливию самолеты Миг-29 для поддержки национальной армии Халифы Хафтара больше похоже на глупость. Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев, передает «РИА Новости».

Бондарев отметил, что Миг-29 — отличный, надежный истребитель, которым легко управлять и просто эксплуатировать. «Но говорить о том, что несколькими двадцать девятыми мигами можно захватить побережье Ливии — бред», — пояснил сенатор.

Бондарев напомнил, что после распада СССР Миг-29 поставлялись за рубеж и теперь стоят на вооружении многих иностранных государств. «Поэтому если в Ливии и есть самолеты, то они не российские, а советские», — заметил сенатор. Он привел в пример американские истребители F-16, которые США продавали другим странам после снятия с вооружения.

«Встретив в небе турецкие, израильские или итальянские F-16, у меня язык не повернется сказать, что это американские ВВС», — резюмировал сенатор.