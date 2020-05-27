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В Совфеде обвинения США по Ливии назвали глупостью

Заявления американских военных о том, что Москва перебросила в Ливию самолеты Миг-29 для поддержки национальной армии Халифы Хафтара больше похоже на глупость. Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев, передает «РИА Новости».

Бондарев отметил, что Миг-29 — отличный, надежный истребитель, которым легко управлять и просто эксплуатировать. «Но говорить о том, что несколькими двадцать девятыми мигами можно захватить побережье Ливии — бред», — пояснил сенатор.

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Политика
Истребитель Су-35

Бондарев напомнил, что после распада СССР Миг-29 поставлялись за рубеж и теперь стоят на вооружении многих иностранных государств. «Поэтому если в Ливии и есть самолеты, то они не российские, а советские», — заметил сенатор. Он привел в пример американские истребители F-16, которые США продавали другим странам после снятия с вооружения.

«Встретив в небе турецкие, израильские или итальянские F-16, у меня язык не повернется сказать, что это американские ВВС», — резюмировал сенатор.

В армии ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК Вагнера с запада Ливии
Политика
Фото: Ben Curtis / AP

Ранее 26 мая Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) сообщило, что Москва перебрасывает в Ливию самолеты для поддержки наемников из «группы Вагнера», которые воюют на стороне Хафтара.

По данным Пентагона, истребители Миг-29 и Су-35 прибыли из Сирии, на них изменили камуфляж, чтобы скрыть российскую принадлежность. В качестве доказательства AFRICOM опубликовало в Twitter несколько фотографий самолетов, похожих на российские истребители.

Теги: Ливия, США, Россия
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