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Войска ПНС Ливии отказались от перемирия с армией Хафтара

Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Фаиза Сарраджа прекращать в стране военные действия. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.

По его словам, такое решение было принято, поскольку это послужит попыткой спасения командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара от постоянных поражений. Аль-Каблауи добавил, что ПНС находится на постоянной связи с Россией. В частности, представитель ведомства отметил, что между главой МИД ПНС Мухаммедом ат-Тахером Сиялой и спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым ведутся постоянные контакты.

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Фото: Hazem Ahmed / AP

20 мая Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара сообщила об отводе своих войск от линии фронта в Триполи на 2-3 км, чтобы во время празднования мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) жители могли свободно передвигаться. Представитель ЛНА также призвал силы ПНС отвести войска.

В Ливии после свержения в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи ведется противостояние между армией Хафтара и Правительством нацсогласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа, признанного ООН. Сейчас столицу страны Триполи контролируют силы ПНС. Войска вступили в конфликт с Ливийской национальной армией в 2017 году, которая формально подчиняется палате представителей Ливии, расположенной в Тобруке. В 2019 году силы Хафтара начали штурм Триполи, но до сих пор не смогли занять город.

Теги: Ливия, Халифа Хафтар
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