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В армии ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК Вагнера с запада Ливии

Фото: Ben Curtis / AP
Фото: Ben Curtis / AP

Зону боевых действий на западе Ливии покинули до 1,6 тыс. наемников из ЧВК Вагнера. Об этом, по данным Anadolu, сообщил представитель штаба командования правительственных сил Ливии полковник Мухаммед Кунуну.

По его словам, они сражались в рядах Ливийской национальной армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, и вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Валид. Кунуну добавил, что о новом местоположении наемников неизвестно.

В Ливии заявили об отводе наемников из ЧВК Вагнера с фронта
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Самолет армии Сараджа

В начале мая Reuters со ссылкой на секретный отчет экспертов ООН писал, что ЧВК Вагнера разместила в Ливии около 1 тыс. бойцов, усилив отряды Хафтара. Общее число находящихся в Ливии вагнеровцев оценили в 800–1200 человек.

Россия свою причастность к происходящему в Ливии неоднократно отрицала. Так, в январе российский лидер Владимир Путин говорил, что в этой стране могут быть россияне, участвующие в военных действиях, но они не представляют интересы России. По его словам, «денег от российского государства» они не получают.

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Фото: Imago images / Xinhua / ТАСС

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что на территории Ливии находятся 2 тыс. наемников из ЧВК Вагнера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, отмечал, что в стране есть «наемники и террористические элементы». По его словам, их появление стало следствием «хорошо известных действий хорошо известных стран».

В Ливии после свержения в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи идет противостояние между армией Хафтара и Правительством нацсогласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа, признанного ООН. Столицу страны Триполи контролируют силы ПНС, а Ливийская национальная армия Хафтара формально подчиняется палате представителей Ливии, расположенной в Тобруке.

Теги: Ливия, ЧВК Вагнера, наемники
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