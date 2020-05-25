В армии ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК Вагнера с запада Ливии

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Зону боевых действий на западе Ливии покинули до 1,6 тыс. наемников из ЧВК Вагнера. Об этом, по данным Anadolu, сообщил представитель штаба командования правительственных сил Ливии полковник Мухаммед Кунуну.

По его словам, они сражались в рядах Ливийской национальной армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, и вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Валид. Кунуну добавил, что о новом местоположении наемников неизвестно.

В начале мая Reuters со ссылкой на секретный отчет экспертов ООН писал, что ЧВК Вагнера разместила в Ливии около 1 тыс. бойцов, усилив отряды Хафтара. Общее число находящихся в Ливии вагнеровцев оценили в 800–1200 человек.

Россия свою причастность к происходящему в Ливии неоднократно отрицала. Так, в январе российский лидер Владимир Путин говорил, что в этой стране могут быть россияне, участвующие в военных действиях, но они не представляют интересы России. По его словам, «денег от российского государства» они не получают.