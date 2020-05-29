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Мосгорсуд отменил арест активиста Немытова

Виктор Немытов
Виктор Немытов (Фото: schulmann / VK)

Мосгорсуд освободил активиста Виктора Немытова, арестованного за пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Административное дело переквалифицировали с ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия) на ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Суд освободил его от отбывания административного ареста и назначил ему штраф в размере 20 тыс. руб., который также постановил не выплачивать.

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Немытова задержали 26 мая во время пикета в поддержку ранее задержанного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова. Пикет прошел возле здания ГУ МВД на Петровке.

Позднее были задержаны журналист и муниципальный депутат Илья Азар, член «Открытой России» Татьяна Усманова и ведущий паблика Avtozak Live Максим Кондратьев, которые выступали в поддержку Немытова, Худякова и Воронцова. Активиста и впоследствии Азара арестовали на 15 суток.

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Адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев рассказал, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Азара в понедельник, 1 июня.

В начале мая Тверской суд арестовал Воронцова по обвинению в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК). Затем против него возбудили дело о незаконном обороте порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК) на основании заявления женщины, по словам которой ее интимные фотографии распространяли в соцсетях. По этому же делу проходит Худяков, которого также арестовали.

Теги: Мосгорсуд, арест, штраф
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