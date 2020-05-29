Мосгорсуд отменил арест активиста Немытова

Виктор Немытов (Фото: schulmann / VK)

Мосгорсуд освободил активиста Виктора Немытова, арестованного за пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Административное дело переквалифицировали с ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия) на ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Суд освободил его от отбывания административного ареста и назначил ему штраф в размере 20 тыс. руб., который также постановил не выплачивать.

Немытова задержали 26 мая во время пикета в поддержку ранее задержанного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова. Пикет прошел возле здания ГУ МВД на Петровке.