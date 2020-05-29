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В Москве за сутки выявили 2332 новых заболевших COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 2332 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб города.

Общее число заболевших в Москве выросло до 175 829 человек. Накануне в столице выявили 2054 новых зараженных за сутки.

В России выявили 8572 новых зараженных коронавирусом
Общество
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

За сутки в Москве вылечились 3474 пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Всего в городе с начала эпидемии выздоровели 74725 заболевших. Умерли, по данным федерального оперативного штаба, 2 330 человек.

В России за последние сутки зафиксировали 8572 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Почти 40% новых зараженных болеют бессимптомно.

С начала распространения коронавируса в стране им заразились 387 623 человека.

Жителям Москвы разрешили выходить на прогулки в парки
Общество
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

С 1 июня в Москве начнется второй этап смягчения введенных из-за коронавируса ограничений. Жители города смогут в установленные часы заниматься на улицах спортом, выходить без пропусков на прогулки, спортивные объекты откроют для тренировок. С 1 июня в столице также откроют все парки и зеленые зоны, кроме «Зарядья», возобновят работу непродовольственные магазины и некоторые предприятия сферы услуг. Часть ранее перепрофилированных для приема коронавирусных пациентов больниц вернется к оказанию плановой медицинской помощи.

При этом режим самоизоляции и пропускная система в Москве продлены до 14 июня, в городе сохраняется масочный режим.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва
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