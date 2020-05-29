В Москве за сутки выявили 2332 новых заболевших COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 2332 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб города.

Общее число заболевших в Москве выросло до 175 829 человек. Накануне в столице выявили 2054 новых зараженных за сутки.

За сутки в Москве вылечились 3474 пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Всего в городе с начала эпидемии выздоровели 74725 заболевших. Умерли, по данным федерального оперативного штаба, 2 330 человек.

В России за последние сутки зафиксировали 8572 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Почти 40% новых зараженных болеют бессимптомно.