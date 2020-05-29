В России выявили 8572 новых зараженных коронавирусом

Общее число зараженных в России выросло до 387,6 тыс. человек, а количество вылечившихся превысило 159 тыс.

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8572 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее количество заболевших с начала эпидемии в России выросло до 387 623 человек.

Почти у 40% новых зараженных не было симптомов заболевания. Меньше девяти тыс. зараженных в России регистрируют пятые сутки подряд. С 15 мая их количество не достигало 10 тыс. человек.

Суточный прирост по зараженным в Москве уже пятые сутки не достигает трех тыс. человек. Всего в столице выявили 175,8 тыс. заболевших. В первую пятерку регионов с наибольшим числом зараженных также входят: Московская область (37,5 тыс.), Санкт-Петербург (15,2 тыс.), Нижегородская (9,2 тыс.) и Свердловская области (4,9 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Число вылечившихся за сутки увеличилось на 8,2 тыс. человек. Более восьми тыс. выздоровевших за сутки было и накануне. Всего в России от COVID-19 вылечились свыше 159 тыс. человек.