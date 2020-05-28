Собянин напомнил о возможности ежедневных занятий спортом с 1 июня

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Возможность прогулок в Москве только по графику не исключает ежедневных занятий спортом на улице с 1 июня. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

«До 9 утра сколько угодно, каждый день, об этом идет речь», — уточнил мэр. Он указал, что это как раз те часы, когда «в городе еще свободно».

При этом после 9 часов спортивные тренировки нужно будет соотносить с графиком прогулок своего дома. «Каждый дом может гулять раз в три дня, соответственно, он и спортом раз в три дня (после 9 утра) может заниматься», — объяснил Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что с 1 июня в Москве откроют для посещения все парки и зеленые зоны, за исключением «Зарядья».

Материал дополняется