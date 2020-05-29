В Москве за сутки свыше 3,4 тыс. пациентов вылечились от коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве еще 3474 пациента выздоровели от коронавируса, общее количество вылечившихся с начала эпидемии в городе превысило 74 тыс. человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3474 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74725», — сказала Ракова.

Накануне в Москве выздоровели 3793 заболевших. Рекордное с начала эпидемии число выздоровевших после COVID-19 людей — 8033 человека — было зафиксировано 26 мая.

Ранее вылечившимся от коронавируса москвичам предложили стать донорами плазмы для помощи другим заболевшим. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний. В апреле власти столицы объявили, что за каждые 150 мл плазмы донорам будут платить 1250 руб., за 600 мл — 5 тыс. руб.

