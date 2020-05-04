В Минобороны раскрыли детали воздушного парада в День Победы

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Около 600 самолетов и вертолетов пролетят над 47 городами России 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В Москве в параде примут участие 75 воздушных судов, включая звено самолетов пятого поколения Су-57, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

В целом по стране в мероприятиях будет задействовано 597 летательных аппаратов. Пролет парадного строя авиации запланирован во всех городах-героях и в пунктах дислокации авиационных частей.

В этом году из-за эпидемии коронавируса 9 мая парад Победы состоится в урезанном формате. В этот день не будет проводиться наземная часть парада и шествие «Бессмертного полка».