Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Ла Лига объявила о планах возобновить сезон в июне Спорт, 20:19 Мадуро заявил о попытке покушения на себя в ходе вторжения наемников Общество, 20:11 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая Общество, 20:00 Семак сообщил о возникших у него вопросах к «Зениту» по поводу контракта Спорт, 19:47 В Дагестане из-за коронавируса закрыли въезд в Хасавюрт Общество, 19:43 В Минобороны раскрыли детали воздушного парада в День Победы Общество, 19:34 В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем Общество, 19:27 В Калининградской области более 300 медиков отказались работать Общество, 19:21 Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по делу об «узурпации власти» Общество, 19:13 Сирена в короне: как сеть Starbucks сделала кофе жизненной необходимостью Quote, 19:11 Смолов вылетел в Испанию для возобновления тренировок с «Сельтой» Спорт, 19:11 Полиция завела уголовное дело после нападения на таксиста в Москве Общество, 19:09 «Трактор» объявил о назначении нового главного тренера Спорт, 18:41 На Урале при пожаре погиб трехлетний мальчик Общество, 18:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Минобороны раскрыли детали воздушного парада в День Победы

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Около 600 самолетов и вертолетов пролетят над 47 городами России 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В Москве в параде примут участие 75 воздушных судов, включая звено самолетов пятого поколения Су-57, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

В целом по стране в мероприятиях будет задействовано 597 летательных аппаратов. Пролет парадного строя авиации запланирован во всех городах-героях и в пунктах дислокации авиационных частей.

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы
Общество

В этом году из-за эпидемии коронавируса 9 мая парад Победы состоится в урезанном формате. В этот день не будет проводиться наземная часть парада и шествие «Бессмертного полка».

Президент Владимир Путин объявил, что 9 мая состоятся только авиапарад и праздничные салюты. Также планируется, что в этот день глава государства возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам.

Теги: Парад Победы, 9 мая, Минобороны
Материалы по теме
В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы
Общество
Песков сообщил об участии Путина в мероприятиях 9 мая
Политика
Путин пообещал парад авиации и салют на 9 мая
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter