Мишустин заявил о завершении работы над планом восстановления экономики

Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство уже завершает разработку масштабного плана по восстановлению экономики России после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с кабмином, говорится на сайте правительства.

«На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней», — сказал премьер-министр, открывая мероприятие.

Он также отметил, что на данный момент итоговый документ предусматривает организацию «около 500 мероприятий по различным направлениям». Меры, предусмотренные правительством, распределены по девяти разделам.

Достигнуть этих целей правительство планирует с помощью современных технологий, развития экспорта и активного импортозамещения, а также за счет «новых возможностей рынка труда». Реализовать разработанный правительством план планируют до конца 2021 года.

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