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Мишустин заявил о завершении работы над планом восстановления экономики

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство уже завершает разработку масштабного плана по восстановлению экономики России после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с кабмином, говорится на сайте правительства.

«На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней», — сказал премьер-министр, открывая мероприятие.

Он также отметил, что на данный момент итоговый документ предусматривает организацию «около 500 мероприятий по различным направлениям». Меры, предусмотренные правительством, распределены по девяти разделам.

Достигнуть этих целей правительство планирует с помощью современных технологий, развития экспорта и активного импортозамещения, а также за счет «новых возможностей рынка труда». Реализовать разработанный правительством план планируют до конца 2021 года.

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Разработать программу действий правительства по восстановлению экономики президент России Владимир Путин поручил 11 мая. В этот день он объявил о завершении периода нерабочих дней, введенного в России из-за эпидемии COVID-19, а также сообщил о новых мерах поддержки населения.

Среди них — решение оказать прямую финансовую поддержку населению в виде единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет и ежемесячных выплат в размере 5 тыс. руб. на детей в возрасте до трех лет.

Росстат, оценивая темп роста российского ВВП в первом квартале 2020 года, пришел к заключению, что он составил 1,6%. Это ниже прогноза Минэкономразвития, которое ожидало темпы роста ВВП в первом квартале на уровне 1,8% (.pdf). Основной удар пандемического кризиса на экономику придется на второй квартал, говорили опрошенные РБК эксперты.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: правительство, экономика, Михаил Мишустин
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