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Пандемия коронавируса ,  
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Как выглядит полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске. Фоторепортаж

Полевой госпиталь, развернутый Минобороны в дагестанском Буйнакске, начал прием пациентов с COVID-19. Специалисты военного ведомства и МЧС подключились к работе в республике после поручения президента Владимира Путина. Как выглядит временный госпиталь — в фоторепортаже РБК
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России
Госпиталь в Буйнакске рассчитан на 100 мест
Фото: Минобороны России / РИА Новости
Фото: Минобороны России / РИА Новости
Его созданием занимались части Южного военного округа
Фото: Минобороны России / РИА Новости
Фото: Минобороны России / РИА Новости
В госпитале несколько отделений, в том числе реанимационное
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России
Там есть техника для терапии и диагностики, в том числе аппараты УЗИ, ИВЛ и для рентгенографии. Имеются также анализаторы крови и своя ПЦР-лаборатория
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России
Минобороны планирует создать второй полевой госпиталь в районе села Ботлих
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России
Военных и МЧС к борьбе с эпидемией в Дагестане подключил президент
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России
Совещание у Владимира Путинаа прошло 18 мая, на следующий день после того, как глава республиканского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью заявил, что в Дагестане внебольничной пневмонией и COVID-19 заражены более 13 тыс. человек и уже 40 врачей умерли
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России
Дагестан находится на пятом месте среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом. На 25 мая COVID-19 там подтвержден у 4,2 тыс. человек
Теги: мультимедиа, COVID-19
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