Пандемия коронавируса , 25 мая, 13:12
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Как выглядит полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске. Фоторепортаж
Полевой госпиталь, развернутый Минобороны в дагестанском Буйнакске, начал прием пациентов с COVID-19. Специалисты военного ведомства и МЧС подключились к работе в республике после поручения президента Владимира Путина. Как выглядит временный госпиталь — в фоторепортаже РБК
Госпиталь в Буйнакске рассчитан на 100 мест
Его созданием занимались части Южного военного округа
В госпитале несколько отделений, в том числе реанимационное
Там есть техника для терапии и диагностики, в том числе аппараты УЗИ, ИВЛ и для рентгенографии. Имеются также анализаторы крови и своя ПЦР-лаборатория
Минобороны планирует создать второй полевой госпиталь в районе села Ботлих
Военных и МЧС к борьбе с эпидемией в Дагестане подключил президент
Дагестан находится на пятом месте среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом. На 25 мая COVID-19 там подтвержден у 4,2 тыс. человек