Как выглядит полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске. Фоторепортаж

Госпиталь в Буйнакске рассчитан на 100 мест

Его созданием занимались части Южного военного округа

В госпитале несколько отделений, в том числе реанимационное

Там есть техника для терапии и диагностики, в том числе аппараты УЗИ, ИВЛ и для рентгенографии. Имеются также анализаторы крови и своя ПЦР-лаборатория

Минобороны планирует создать второй полевой госпиталь в районе села Ботлих

Военных и МЧС к борьбе с эпидемией в Дагестане подключил президент

Совещание у Владимира Путинаа прошло 18 мая, на следующий день после того, как глава республиканского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью заявил , что в Дагестане внебольничной пневмонией и COVID-19 заражены более 13 тыс. человек и уже 40 врачей умерли