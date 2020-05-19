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Экономика ,  
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Росстат оценил динамику российской экономики в I квартале 2020 года

Темп роста российского ВВП в первом квартале 2020 года составил 1,6%, следует из предварительной оценки Росстата. Это ниже прогноза Минэкономразвития. Основной удар пандемического кризиса на экономику придется на второй квартал
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из предварительной оценки Росстата.

Наибольшие темпы роста добавленной стоимости в январе—марте наблюдались в сельском хозяйстве (+3%), промышленности (+1,5%, рост обрабатывающих производств +3,8%), а также в секторе торговли (оборот оптовой торговли +9,9%, розничной +4,3%), общественного питания (+3%), добавили в статистическом ведомстве.

Предварительная оценка ВВП за первый квартал 2020 года учитывает только результаты деятельности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. На этой стадии оценки принимается гипотеза, что малый бизнес развивается теми же темпами, что и крупные и средние предприятия. Оценивается только динамика выпуска продукции отраслей экономики (промышленное производство, добыча сырья, транспорт, строительство, торговля), а доля промежуточного потребления сохраняется на уровне соответствующего периода предыдущего года.

Минэкономразвития прогнозировало, что темпы роста ВВП в первом квартале составят 1,8% (.pdf) Драйверами роста, по оценке министерства, в январе-марте стали торговля и обрабатывающая промышленность. В марте из-за падения цен на нефть и введения карантинных ограничений в странах — торговых партнерах темпы роста российской экономики замедлились до 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в феврале — 2,8%, а с исключением календарного фактора 1,7–1,9%).

По оценкам Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, в марте российская экономика сократилась на 0,4% в годовом выражении (.pdf) В последний раз темпы роста ВВП России, по данным Росстата, были в отрицательной зоне в первом квартале 2016 года (экономика тогда упала на 0,2%). Эксперты госкорпорации прогнозировали рост ВВП на 1,4% в январе-марте 2020 года. Однако около 0,6 процентных пункта из этого роста было обеспечено календарным фактором — дополнительным днем в феврале. «Если соотносить с предыдущим кварталом, то с очисткой от эффекта високосного года и сезонного фактора ВВП снизился на 1,1% или на 4,7% в годовом выражении», — указывал руководителя направления «Макроэкономика» Института ВЭБ.РФ.

Пандемический кризис в первом квартале повлиял на российскую экономику в основном через сжатие внешних рынков, продолжил Засов. При этом, в отличие от США и стран Европы, внутренний спрос оставался достаточно сильным в течение всего квартала: несмотря на снижение реальных располагаемых доходов населения, розничные продажи и потребление услуг продолжили расти. «Нервозность в отношении введения карантинных мер отразилась на избыточных закупках населением продовольственных товаров. В результате за март розничные продажи выросли более чем на 4%», — отметил он.

В полной мере негативное влияние карантинных ограничений на внутренний спрос проявится во втором квартале, а экономические последствия будут зависеть от продолжительности ограничительных мер, а также возможности восстановления бизнеса и спроса населения, подчеркнул Засов.

Номинальный ВВП (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года снизился на 28% (или на 2,4 трлн руб.) по сравнению с апрелем предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета. В реальном выражении ВВП в апреле мог снизиться примерно на 20% к апрелю предыдущего года, полагает аналитик, управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев. Банк России прогнозирует снижение ВВП России на 4–6% в 2020 году, причем максимальное падение придется на второй квартал, когда российский ВВП упадет на 8%.

Автор: Юлия Старостина
Теги: ВВП, Росстат, первый квартал, экономика
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