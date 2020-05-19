Росстат оценил динамику российской экономики в I квартале 2020 года

Темп роста российского ВВП в первом квартале 2020 года составил 1,6%, следует из предварительной оценки Росстата. Это ниже прогноза Минэкономразвития. Основной удар пандемического кризиса на экономику придется на второй квартал

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ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из предварительной оценки Росстата.

Наибольшие темпы роста добавленной стоимости в январе—марте наблюдались в сельском хозяйстве (+3%), промышленности (+1,5%, рост обрабатывающих производств +3,8%), а также в секторе торговли (оборот оптовой торговли +9,9%, розничной +4,3%), общественного питания (+3%), добавили в статистическом ведомстве.

Предварительная оценка ВВП за первый квартал 2020 года учитывает только результаты деятельности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. На этой стадии оценки принимается гипотеза, что малый бизнес развивается теми же темпами, что и крупные и средние предприятия. Оценивается только динамика выпуска продукции отраслей экономики (промышленное производство, добыча сырья, транспорт, строительство, торговля), а доля промежуточного потребления сохраняется на уровне соответствующего периода предыдущего года.

Минэкономразвития прогнозировало, что темпы роста ВВП в первом квартале составят 1,8% (.pdf) Драйверами роста, по оценке министерства, в январе-марте стали торговля и обрабатывающая промышленность. В марте из-за падения цен на нефть и введения карантинных ограничений в странах — торговых партнерах темпы роста российской экономики замедлились до 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в феврале — 2,8%, а с исключением календарного фактора 1,7–1,9%).

По оценкам Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, в марте российская экономика сократилась на 0,4% в годовом выражении (.pdf) В последний раз темпы роста ВВП России, по данным Росстата, были в отрицательной зоне в первом квартале 2016 года (экономика тогда упала на 0,2%). Эксперты госкорпорации прогнозировали рост ВВП на 1,4% в январе-марте 2020 года. Однако около 0,6 процентных пункта из этого роста было обеспечено календарным фактором — дополнительным днем в феврале. «Если соотносить с предыдущим кварталом, то с очисткой от эффекта високосного года и сезонного фактора ВВП снизился на 1,1% или на 4,7% в годовом выражении», — указывал руководителя направления «Макроэкономика» Института ВЭБ.РФ.