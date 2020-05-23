Адвокат сообщил об обысках у администратора паблика «Омбудсмен полиции»

В квартире администратора паблика «Омбудсмен полиции» проходит обыск. Об этом РБК сообщил адвокат основателя проекта Сергей Бадамшин.

В Telegram-канале проекта «Омбудсмен полиции» сообщается, что обыск проходит у Игоря Худякова. Эту информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что Худяков является администратором паблика проекта в социальной сети «ВКонтакте». Источник ТАСС уточнил, что обыск связан с делом основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Как отмечает ТАСС, Худяков раньше был сотрудником ФСИН.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией о произошедшем.