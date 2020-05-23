Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
Путин поручил кабмину проработать вопрос уплаты топливного акциза на АЗС Политика, 12:05 Дайджест тренда: самокаты вместо автомобилей и стартапы вместо гигантов Экономика шеринга, 12:00  Адвокат сообщил об обысках у администратора паблика «Омбудсмен полиции» Общество, 11:59 Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Татарстане Общество, 11:51 Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате Общество, 11:48 Золотую медаль ЧМ-2018 продали на аукционе почти за $72 тыс. Спорт, 11:34 Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Pro, 11:29 Предчувствие жизни: «Нормальные люди» Салли Руни в книге и на экране Стиль, 11:13 В России провели почти 8,5 млн тестов на коронавирус Общество, 11:13 В Москве количество зараженных COVID-19 превысило 160 тыс. человек Общество, 11:01 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 10:55 В Сети опубликовали видео сгоревшей церкви в Сергиевом Посаде Общество, 10:53 Директор Центра Гамалеи назвал сроки производства вакцины от COVID-19 Общество, 10:47 В России за сутки умерли 139 человек с COVID-19 Общество, 10:44
Новости без коронавируса ,  
0 

Адвокат сообщил об обысках у администратора паблика «Омбудсмен полиции»

В квартире администратора паблика «Омбудсмен полиции» проходит обыск. Об этом РБК сообщил адвокат основателя проекта Сергей Бадамшин.

В Telegram-канале проекта «Омбудсмен полиции» сообщается, что обыск проходит у Игоря Худякова. Эту информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что Худяков является администратором паблика проекта в социальной сети «ВКонтакте». Источник ТАСС уточнил, что обыск связан с делом основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Как отмечает ТАСС, Худяков раньше был сотрудником ФСИН.

Суд арестовал обвиненного в вымогательстве «омбудсмена полиции»
Общество
Владимир Воронцов (в центре)

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией о произошедшем.

7 мая основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб. за «нераспространение фотографий личного характера». Против Воронцова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство в крупном размере). 8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова.

Сам «омбудсмен полиции» вину не признает. В своем Telegram-канале Воронцов неоднократно связывал претензии правоохранительных органов с его правозащитной деятельностью и критикой руководства МВД.
 

Теги: обыск, новости РБК
Материалы по теме
Основателя проекта «Омбудсмен полиции» обвинили в вымогательстве
Общество
Адвокат сообщил о госпитализации основателя паблика «Омбудсмен полиции»
Общество
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter