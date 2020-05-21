В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса

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В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба, передает «РБК-Кубань».

По словам Кондратьева, для передвижения между городами и районами по-прежнему будет нужен пропуск, а все приезжающие на Кубань из других регионов должны направляться на 14 дней в обсерватор.

Кроме того, продолжает действовать запрет на массовые мероприятия. Парки, набережные, пляжи, кафе, рестораны и торговые центры остаются закрыты.

При этом Кондратьев объявил, что с 23 мая будет снята часть ограничений. Так, возобновится работа всех предприятий строительного комплекса и смежных отраслей, автосалонов, магазинов стройматериалов и непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м, а также парикмахерских и салонов красоты. Кроме того, внутри городов снимут ограничения на передвижения и отменят пропуска, самоизоляцию обязаны будут соблюдать люди старше 65 лет или имеющие хронические заболевания.