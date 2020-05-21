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Путин посоветовал главе Кубани «не интуичить» с датой открытия отелей

Президент Владимир Путин посоветовал губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву не опираться на интуицию при определении даты открытия пансионатов и отелей, а использовать советы специалистов
Сочи во время режима самоизоляции
Сочи во время режима самоизоляции (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

При определении даты открытия гостиниц и пансионатов на курортах Краснодарского края нужно опираться не на интуицию, а на советы специалистов и оценку эпидемиологической ситуации, заявил Владимир Путин во время онлайн-беседы с главой региона Вениамином Кондратьевым.

Губернатор рассказал, что с 1 июня в крае, возможно, откроются санатории с медицинскими лицензиями, а в конце месяца, по его мнению, можно будет открыть и отели, при этом все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. «Будем интуичить, чувствовать, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты», — сказал глава региона (цитата по «РИА Новости»).

«Интуичить не надо», — ответил Путин. «Надо опираться на реальную обстановку, надо посмотреть, как ситуация будет развиваться, вовремя, но не забегая вперед, принимать соответствующие решения», — посоветовал президент, призвав делать это в тесном контакте со специалистами.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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«Здесь нужно понять, как люди будут бронировать места в гостиницах, с какого времени», — добавил Путин и предложил обсудить это с главным санитарным врачом.

На этой же встрече Путин поддержал намерение Кондратьева участвовать в предстоящих выборах главы региона. «Я думаю, что решать будут жители Краснодарского края на выборах, за ними окончательное, конечное слово, решающее слово. Что касается меня, то я, безусловно, вашу кандидатуру поддержу, если вы принимаете решение пойти на следующие выборы», — заявил президент.

В Краснодарском крае назвали дату возобновления работы курортов
Общество
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Краснодарском крае 12 мая были частично сняты ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, начали работу сельскохозяйственные и промышленные предприятия. На 23 мая намечен следующий этап ослабления карантина — начнут работать строительные предприятия, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и автомойки, магазины стройматериалов и другие торговые точки площадью до 400 кв. м.

Кроме того, будут отменены ограничения на передвижения внутри муниципалитетов, отменена пропускная система, возобновится работа общественного транспорта, в том числе частично — пригородного.

При этом общие карантинные меры продлены до 6 июня: останутся закрытыми парки, набережные, торговые центры, сохраняется запрет на массовые мероприятия, ограничено движение между муниципалитетами и въезд из других регионов.

Режим самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: курорты, коронавирус, Краснодарский край, Владимир Путин
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