Путин посоветовал главе Кубани «не интуичить» с датой открытия отелей

Президент Владимир Путин посоветовал губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву не опираться на интуицию при определении даты открытия пансионатов и отелей, а использовать советы специалистов

Сочи во время режима самоизоляции (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

При определении даты открытия гостиниц и пансионатов на курортах Краснодарского края нужно опираться не на интуицию, а на советы специалистов и оценку эпидемиологической ситуации, заявил Владимир Путин во время онлайн-беседы с главой региона Вениамином Кондратьевым.

Губернатор рассказал, что с 1 июня в крае, возможно, откроются санатории с медицинскими лицензиями, а в конце месяца, по его мнению, можно будет открыть и отели, при этом все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. «Будем интуичить, чувствовать, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты», — сказал глава региона (цитата по «РИА Новости»).

«Интуичить не надо», — ответил Путин. «Надо опираться на реальную обстановку, надо посмотреть, как ситуация будет развиваться, вовремя, но не забегая вперед, принимать соответствующие решения», — посоветовал президент, призвав делать это в тесном контакте со специалистами.

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«Здесь нужно понять, как люди будут бронировать места в гостиницах, с какого времени», — добавил Путин и предложил обсудить это с главным санитарным врачом.