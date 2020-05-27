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Власти Чувашии отреагировали на иск экс-главы региона к Путину

В России обратиться в суд для справедливого рассмотрения дела может каждый гражданин, сообщил РБК пресс-секретарь главы Чувашии Александр Кузин. Так он отреагировал на иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева в Верховный суд, в котором оспорил указ президента о досрочном прекращении его полномочий.

«У нас страна правовая, каждый имеет право обратиться в суд и отстаивать свою точку зрения», — сказал Кузин.

Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности
Политика
Михаил Игнатьев

Указ об отстранении Игнатьева от должности главы Чувашской Республики Владимир Путин подписал 29 января. Игнатьева снимают с с должности «в связи с утратой доверия», говорилось в документе. Врио главы республики стал Олег Николаев.

Перед отставкой Игнатьева в регионе произошли два скандала с его участием.Так, 18 января во время выступления он сказал, что отдельных журналистов, которые «хорошо устраиваются» в регионе и зарабатывают «на разных схемах», следует «мочить». Позднее Игнатьев извинился за эти слова, указав, что его неправильно поняли.

Второй скандал произошел спустя несколько дней, 23 января, когда Игнатьев вручал пожарным ключи от новых машин. В ходе вручения экс-глава региона высоко поднял руку и, как сообщали местные СМИ, заставил одного из офицеров МЧС прыгать за ними. За эти действия Игнатьева раскритиковали глава МЧС Евгений Зиничев и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Позднее
Игнатьева исключили из «Единой России».

Суд вернул экс-главе Чувашии требования о льготах из иска к Путину
Общество
Михаил Игнатьев


27 мая Верховный суд Чувашии вернул иск Игнатьева к Путину в части требований прав на дополнительные социальные гарантии. В той части, в которой экс-глава региона оспаривает указ о досрочном прекращении полномочий, исковое заявление приняли к производству. Его рассмотрение назначено на 30 июня.

Теги: Чувашия, иск, Максим Игнатьев
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Суд вернул экс-главе Чувашии требования о льготах из иска к Путину
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Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности
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