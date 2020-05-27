Власти Чувашии отреагировали на иск экс-главы региона к Путину

В России обратиться в суд для справедливого рассмотрения дела может каждый гражданин, сообщил РБК пресс-секретарь главы Чувашии Александр Кузин. Так он отреагировал на иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева в Верховный суд, в котором оспорил указ президента о досрочном прекращении его полномочий.

«У нас страна правовая, каждый имеет право обратиться в суд и отстаивать свою точку зрения», — сказал Кузин.

Указ об отстранении Игнатьева от должности главы Чувашской Республики Владимир Путин подписал 29 января. Игнатьева снимают с с должности «в связи с утратой доверия», говорилось в документе. Врио главы республики стал Олег Николаев.

Перед отставкой Игнатьева в регионе произошли два скандала с его участием.Так, 18 января во время выступления он сказал, что отдельных журналистов, которые «хорошо устраиваются» в регионе и зарабатывают «на разных схемах», следует «мочить». Позднее Игнатьев извинился за эти слова, указав, что его неправильно поняли.