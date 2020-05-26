Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности

Президент снял Михаила Игнатьева с поста главы Чувашской Республики в январе в связи с утратой доверия. В своем иске Игнатьев оспаривает указ об отрешении его от должности

Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд, в котором он оспаривает указ о досрочном прекращении главы Чувашии. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда.

В качестве ответчика в иске указан президент России. В качестве заявителя — полный тезка бывшего главы Чувашии Игнатьев Михаил Васильевич. Его президент Владимир Путин отправил отставку в январе в связи с утратой доверия. Точная формулировка иска: «<...> об оспаривании Указа Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики».

Иск был подан в среду, 20 мая, а в четверг он был принят к производству, следует из карточки дела. Судебное заседание назначено на 30 июня, на 10:00 мск.