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Песков не установил приложение для контроля за заболевшими COVID-19

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Заразившийся коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не установил приложение «Социальный мониторинг», которое отслеживает соблюдение карантина. Об этом он сам сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Я, честно говоря, нет, я не устанавливал», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Песков также рассказал, что начинает возвращаться «к нормальной человеческой жизни» и пока работает из дома, поскольку ему предписан карантин.

Песков сообщил о своем возвращении к нормальной жизни после COVID-19
Политика
Дмитрий Песков

Пескова госпитализировали с коронавирусом 12 мая. Накануне его выписали из больницы, сообщила его супруга Татьяна Навка. По ее словам, еще в течение недели Песков будет находиться дома на карантине.

Приложение «Социальный мониторинг» разработано для отслеживания соблюдения самоизоляции больных с коронавирусом. Оно фиксирует геолокацию пользователя, а также присылает уведомления с запросом отправить фотографию из дома. Если в течение часа человек не выполнил требование или покинул адрес, по которому соблюдает самоизоляцию, сообщение о нарушении отправляется в Главное контрольное управление Москвы, после чего заболевший получает штраф.

Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В начале мае пользователи начали жаловаться на сбои в приложении. Они сообщали о проблемах при регистрации, безосновательных штрафах, а также о том, что приложение просит сделать фото поздно ночью.

Из-за жалоб на сбои глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил о необходимости отменить выписанные штрафы. В мэрии Москвы ответили, что о жалобах знают, однако пока отказываться от использования приложения не будут. «Оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет», — указал первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: COVID-19, Дмитрий Песков, мобильное приложение
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