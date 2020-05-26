Песков не установил приложение для контроля за заболевшими COVID-19

Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Заразившийся коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не установил приложение «Социальный мониторинг», которое отслеживает соблюдение карантина. Об этом он сам сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Я, честно говоря, нет, я не устанавливал», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Песков также рассказал, что начинает возвращаться «к нормальной человеческой жизни» и пока работает из дома, поскольку ему предписан карантин.

Пескова госпитализировали с коронавирусом 12 мая. Накануне его выписали из больницы, сообщила его супруга Татьяна Навка. По ее словам, еще в течение недели Песков будет находиться дома на карантине.