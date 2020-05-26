Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»

В мэрии признали, что на работу приложения поступают жалобы. Отменить наложенные системой штрафы предлагали в СПЧ

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На сегодняшний день мы пока не готовы об этом говорить, приложение отменяться не будет. Мы считаем, что оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет», — сказал он.

При этом Немерюк признал, что на приложение действительно поступают жалобы.

Ранее отменить штрафы, выписанные с помощью «Социального мониторинга», предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Он аргументировал свою позицию наличием большого количества жалоб на сбои в работе системы.

Приложение «Социальный мониторинг» фиксирует местоположение смартфона и несколько раз в день запрашивает селфи пользователя, которое тот должен сделать на фоне домашнего интерьера. Если человек в течение часа не отозвался на запрос об идентификации или не присутствует по адресу, где должен оставаться в самоизоляции, то сообщение о нарушении поступает в Главное контрольное управление Москвы.

Система заработала в апреле, а в начале мая на ее работу стали поступать жалобы. Например, люди указывали на то, что селфи от них требовали сделать глубокой ночью. Также штрафы в размере 4 тыс. руб. поступали даже тем, кто не нарушал режима самоизоляции.

Позднее представитель департамента информационных технологий Москвы сообщил РБК, что с конца апреля был установлен запрет на идентификацию через приложение с 22:00 до 9:00, а выписанные ночные штрафы официально отзовут из Главконтроля.