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Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»

В мэрии признали, что на работу приложения поступают жалобы. Отменить наложенные системой штрафы предлагали в СПЧ
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На сегодняшний день мы пока не готовы об этом говорить, приложение отменяться не будет. Мы считаем, что оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет», — сказал он.

При этом Немерюк признал, что на приложение действительно поступают жалобы. 

Ранее отменить штрафы, выписанные с помощью «Социального мониторинга», предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Он аргументировал свою позицию наличием большого количества жалоб на сбои в работе системы.

Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Общество
Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС

Приложение «Социальный мониторинг» фиксирует местоположение смартфона и несколько раз в день запрашивает селфи пользователя, которое тот должен сделать на фоне домашнего интерьера. Если человек в течение часа не отозвался на запрос об идентификации или не присутствует по адресу, где должен оставаться в самоизоляции, то сообщение о нарушении поступает в Главное контрольное управление Москвы.

Система заработала в апреле, а в начале мая на ее работу стали поступать жалобы. Например, люди указывали на то, что селфи от них требовали сделать глубокой ночью. Также штрафы в размере 4 тыс. руб. поступали даже тем, кто не нарушал режима самоизоляции.

Позднее представитель департамента информационных технологий Москвы сообщил РБК, что с конца апреля был установлен запрет на идентификацию через приложение с 22:00 до 9:00, а выписанные ночные штрафы официально отзовут из Главконтроля.

Автор: Артем Филипенок
Теги: СПЧ
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Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
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Пользователям «Социального мониторинга» в Москве выписали 54 тыс. штрафов
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