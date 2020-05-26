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Пандемия коронавируса ,  
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Песков сообщил о своем возвращении к нормальной жизни после COVID-19

На первом после выписки из больницы брифинге Дмитрий Песков поблагодарил врачей и заявил о возвращении к «нормальной человеческой жизни»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Шамиль Жуматов / EPA / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел первую после выписки из больницы пресс-конференцию в онлайн-режиме, передает корреспондент РБК.

«Я постепенно возвращаюсь к нормальной человеческой жизни», — сказал Песков и поблагодарил врачей. Он пояснил, что пока работает из дома.

«Вы знаете, что после больницы некий карантин предусмотрен и некоторые нюансы необходимо долечить», — пояснил чиновник. Песков не стал уточнять, в какой больнице его вылечили. На вопрос журналиста он ответил: «В одной из московских больниц».

На вопрос, можно ли снимать изоляцию, Песков ответил: «Очевидно, что эпидемиологическая опасность сохраняется. Она наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к зоне риска. Эта опасность будет сохранятся какое-то время. Какое точно, не знает никто».

Песков госпитализирован после заражения коронавирусом
Политика
Дмитрий Песков

Накануне, 25 мая, Песков был выписан из больницы. Об этом первой сообщила его жена Татьяна Навка. «Все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо», — сказала она и уточнила, что Песков вместе с ней в течение недели будет находиться на карантине дома.

Пресс-секретарь президента был госпитализирован в связи с заражением коронавирусом SARS-CoV-2 12 мая. Тогда он заверил, что лично общался с Владимиром Путиным более месяца назад. У Навки также была диагностирована инфекция, и ее тоже положили в больницу. «В целом мое состояние намного лучше, я пришла в себя за два дня, и уже нет никаких симптомов, температуры. Мы находимся под наблюдением хороших врачей, все в порядке. Дмитрия Сергеевича и меня продолжают лечить», — рассказала тогда фигуристка.

Ее выписали из больницы раньше мужа: уже 21 мая Навка заявила, что вышла из больницы.

Песков стал одним из заболевших COVID-19 чиновников, с которыми ранее встречался Путин. 24 марта президент России побывал в больнице для больных COVID-19 в Коммунарке. В СМИ широко разошлась фотография, на которой была запечатлена группа сопровождающих Путина лиц, среди которых только Песков был в закрывающей рот и нос маске. Через несколько дней после этого стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, с которым Путин во время визита обменялся рукопожатиями, заразился коронавирусом.

30 апреля о своем заражении COVID-19 сообщил глава правительства России Михаил Мишустин. После его госпитализации полномочия главы правительства были переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову. 6 мая стало известно, что COVID-19 заразилась министр культуры Ольга Любимова, ранее тот же диагноз был поставлен главе Минстроя Владимиру Якушеву.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Дмитрий Песков, излечение
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Пескова выписали из больницы после лечения от COVID-19
Политика
Песков сообщил о своем самочувствии
Общество
Песков госпитализирован после заражения коронавирусом
Политика
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