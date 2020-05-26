Песков сообщил о своем возвращении к нормальной жизни после COVID-19
На первом после выписки из больницы брифинге Дмитрий Песков поблагодарил врачей и заявил о возвращении к «нормальной человеческой жизни»
Дмитрий Песков
(Фото: Шамиль Жуматов / EPA / ТАСС)
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел первую после выписки из больницы пресс-конференцию в онлайн-режиме, передает корреспондент РБК.
«Я постепенно возвращаюсь к нормальной человеческой жизни», — сказал Песков и поблагодарил врачей. Он пояснил, что пока работает из дома.
«Вы знаете, что после больницы некий карантин предусмотрен и некоторые нюансы необходимо долечить», — пояснил чиновник. Песков не стал уточнять, в какой больнице его вылечили. На вопрос журналиста он ответил: «В одной из московских больниц».
На вопрос, можно ли снимать изоляцию, Песков ответил: «Очевидно, что эпидемиологическая опасность сохраняется. Она наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к зоне риска. Эта опасность будет сохранятся какое-то время. Какое точно, не знает никто».
Накануне, 25 мая, Песков был выписан из больницы. Об этом первой сообщила его жена Татьяна Навка. «Все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо», — сказала она и уточнила, что Песков вместе с ней в течение недели будет находиться на карантине дома.
Пресс-секретарь президента был госпитализирован в связи с заражением коронавирусом SARS-CoV-2 12 мая. Тогда он заверил, что лично общался с Владимиром Путиным более месяца назад. У Навки также была диагностирована инфекция, и ее тоже положили в больницу. «В целом мое состояние намного лучше, я пришла в себя за два дня, и уже нет никаких симптомов, температуры. Мы находимся под наблюдением хороших врачей, все в порядке. Дмитрия Сергеевича и меня продолжают лечить», — рассказала тогда фигуристка.
Ее выписали из больницы раньше мужа: уже 21 мая Навка заявила, что вышла из больницы.
Песков стал одним из заболевших COVID-19 чиновников, с которыми ранее встречался Путин. 24 марта президент России побывал в больнице для больных COVID-19 в Коммунарке. В СМИ широко разошлась фотография, на которой была запечатлена группа сопровождающих Путина лиц, среди которых только Песков был в закрывающей рот и нос маске. Через несколько дней после этого стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, с которым Путин во время визита обменялся рукопожатиями, заразился коронавирусом.
30 апреля о своем заражении COVID-19 сообщил глава правительства России Михаил Мишустин. После его госпитализации полномочия главы правительства были переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову. 6 мая стало известно, что COVID-19 заразилась министр культуры Ольга Любимова, ранее тот же диагноз был поставлен главе Минстроя Владимиру Якушеву.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом