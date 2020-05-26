Песков сообщил о своем возвращении к нормальной жизни после COVID-19

На первом после выписки из больницы брифинге Дмитрий Песков поблагодарил врачей и заявил о возвращении к «нормальной человеческой жизни»

Дмитрий Песков (Фото: Шамиль Жуматов / EPA / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел первую после выписки из больницы пресс-конференцию в онлайн-режиме, передает корреспондент РБК.

«Я постепенно возвращаюсь к нормальной человеческой жизни», — сказал Песков и поблагодарил врачей. Он пояснил, что пока работает из дома.

«Вы знаете, что после больницы некий карантин предусмотрен и некоторые нюансы необходимо долечить», — пояснил чиновник. Песков не стал уточнять, в какой больнице его вылечили. На вопрос журналиста он ответил: «В одной из московских больниц».

На вопрос, можно ли снимать изоляцию, Песков ответил: «Очевидно, что эпидемиологическая опасность сохраняется. Она наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к зоне риска. Эта опасность будет сохранятся какое-то время. Какое точно, не знает никто».