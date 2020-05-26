Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»

На штрафы, выписанные с помощью сервиса «Социальный мониторинг», слишком много жалоб, заявил глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев. Он предложил отменить все штрафы, связанные с приложением, из-за произошедших в его работе сбоев

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Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, передает «Коммерсантъ».

«Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания», — сказал Фадеев.

По его словам, разобраться в законности штрафов, вынесенных по ст. 3.18.1 КоАП, «впоследствии будет крайне сложно». В указанной статье московского Кодекса об административных правонарушениях говорится о наказаниях за невыполнение требований властей столицы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности.

Приложение «Социальный мониторинг» отслеживает, соблюдают ли москвичи режим самоизоляции. Оно фиксирует местоположение смартфона и несколько раз в день запрашивает селфи пользователя, которое тот должен сделать на фоне домашнего интерьера. Если человек в течение часа не отозвался на запрос об идентификации или отклонился от адреса, по которому соблюдает самоизоляцию, то сообщение о нарушении поступает в Главное контрольное управление Москвы.