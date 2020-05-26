Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 71,6 (-0,28) Quote, 25 мая, 16:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 77,88 (-0,56) Quote, 25 мая, 16:04
Постпред России напомнил об операциях США по смене неугодных режимов Политика, 05:27 Банки ввезли в страну рекордный за 6 лет объем наличных долларов Финансы, 05:00 СМИ узнали о задержании тренера Владимира Осии по подозрению в убийстве Спорт, 04:54 Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг» Общество, 04:50 Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России Бизнес, 04:13 Суд ЕС разберет иск «Рот Фронта» к Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка» Бизнес, 03:31 «Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне Общество, 03:04 Четыре автомобиля столкнулись на юге МКАД Общество, 02:43 В Карелии отменили введенные из-за COVID ограничения по продаже алкоголя Общество, 02:25 Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ Общество, 02:20 Суд отпустил под залог подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета Политика, 01:57 Три человека погибли в ДТП в Тульской области Общество, 01:27 Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Швеции Экономика, 01:21 У переболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось зрение Политика, 01:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»

На штрафы, выписанные с помощью сервиса «Социальный мониторинг», слишком много жалоб, заявил глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев. Он предложил отменить все штрафы, связанные с приложением, из-за произошедших в его работе сбоев
Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС
Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС

Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, передает «Коммерсантъ».

«Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания», — сказал Фадеев.

По его словам, разобраться в законности штрафов, вынесенных по ст. 3.18.1 КоАП, «впоследствии будет крайне сложно». В указанной статье московского Кодекса об административных правонарушениях говорится о наказаниях за невыполнение требований властей столицы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности.

Приложение «Социальный мониторинг» отслеживает, соблюдают ли москвичи режим самоизоляции. Оно фиксирует местоположение смартфона и несколько раз в день запрашивает селфи пользователя, которое тот должен сделать на фоне домашнего интерьера. Если человек в течение часа не отозвался на запрос об идентификации или отклонился от адреса, по которому соблюдает самоизоляцию, то сообщение о нарушении поступает в Главное контрольное управление Москвы.

Ошибки, штрафы и неразбериха
Политика
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В начале мая пользователи пожаловались на сбои в приложении. Среди проблем они указали на сложности при прохождении регистрации, поступление уведомлений глубокой ночью и получение штрафов в размере 4 тыс. руб. за якобы нарушение режима самоизоляции. Позднее представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщил РБК, что с конца апреля был установлен запрет на идентификацию через приложение с 22:00 до 9:00, а выписанные «ночные» штрафы официально отзовут из Главконтроля.

Система мониторинга с помощью приложения запустили 3 апреля. С того времени по 21 мая было выписано 54 тыс. штрафов более чем на 216 млн руб., сообщил руководитель Главного контрольного управления Евгений Данчиков. По его словам, штрафы выписали примерно 30% пользователем приложения, некоторые из которых получили по два-три штрафа.

Руководителя ДИТа Эдуард Лысенко тогда же отметил, что в общей сложности в базе зарегистрированы более 60 тыс. пользователей. Он признал, что сервис разрабатывался в сжатые сроки, поэтому в его работе возможны недочеты, однако, по словам Лысенко, они устраняются.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Виктория Полякова
Теги: Совет по правам человека, штрафы, коронавирус
Материалы по теме
Пользователям «Социального мониторинга» в Москве выписали 54 тыс. штрафов
Общество
Пользователи пожаловались на сбои в приложении для зараженных COVID-19
Технологии и медиа
Apple выпустила приложение с функцией отслеживания контактов больных
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter