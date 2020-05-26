ВОЗ направит в Китай миссию для изучения происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена отправить в Китай миссию для изучения происхождения коронавируса. Об этом заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы находимся в процессе обсуждения с нашими коллегами из Китая. Насколько я понимаю, пока конкретная дата научной миссии не определена», — сказал Райан.

Он отметил, что организация ждет скорейшей возможности проведения такой миссии с участием научных представителей из разных стран. Райан заявил, что задача миссии будет заключаться в установлении происхождении вируса. Он добавил, что Китай дал сигнал о готовности к такому подходу.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус также отметил, что в проведении такого исследования заинтересованы все стороны.

«Потому что, таким образом, путем изучения происхождения вируса, мы сможем предотвратить его появление в будущем», — отметил Гебрейесус.

Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса в мире.

29 марта Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

В середине апреля телеканал Fox News сообщил, что коронавирусная инфекция возникла в научном центре в Ухане, где вирусом случайно заразился его сотрудник. В Бюро разведки и исследований Госдепартамента США, в свою очередь, заявили, что доказательств искусственного происхождения коронавируса нет.



Президент США Дональд Трамп сообщил, что по факту появления коронавируса проводится ряд расследовний.

«Происходит много странных вещей, но проводится много расследований. И мы собираемся это выяснить», — говорил американский лидер.