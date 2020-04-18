Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса

По словам американского президента, вокруг возникновения пандемии произошло «много странных вещей»

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме объявил о том, что «проводится ряд расследований» о появлении коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

«Происходит много странных вещей, но проводится много расследований. И мы собираемся это выяснить», — заявил он журналистам.

16 апреля Fox News сообщил, что вирус возник в одной из бактериологических лабораторий китайского города Ухань как результат попыток Пекина превзойти Вашингтон в наработках по генной инженерии. По данным канала, его распространение началось случайно, после того, как заразился один из сотрудников. Трамп заявил, что правительство США пытается установить, соответствует ли эта информация действительности.

Американский лидер также усомнился в достоверности официальных данных властей Китая о числе умерших от коронавируса в этой стране. Он напомнил, что в пятницу, 17 апреля, власти КНР изменили статистику по количеству инфицированных и скончавшихся в Ухане во время эпидемии (согласно обновленным данным, число заболевших выросло на 325, до 50 333, а умерших — на 1290, до 3869).

Трамп считает, что в Китае от вируса умерло больше людей, чем в Соединенных Штатах, которые в настоящий момент лидируют по числу летальных исходов в мире. «У нас не самое большое количество смертей в мире. Больше всего в мире — наверняка в Китае, — убежден он. — Это огромная страна. Она пережила огромную проблему».