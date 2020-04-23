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В Госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19

Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Бюро разведки и исследований Госдепартамента США не имеет данных об искусственном происхождении коронавируса. Об этом сообщила глава бюро, помощник госсекретаря Эллен Маккарти во время видеоконференции, которую проводил Альянс разведки и национальной безопасности.

«Это наша перспектива. Ученые со всего мира исследовали генетическую последовательность коронавируса. На данный момент нет никаких доказательств того, что он спроектирован или каким-либо образом подвергался воздействию», — приводит ее слова корреспондент портала CyberScoop Шеннон Вавра.

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Фото: Xiong Qi / Keystone Press Agency / Global Look Press

В середине апреля телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источники, что «первый пациент», заразившийся коронавирусом, находился в лаборатории в китайском городе Ухань, который стал эпицентром заболевания. По данным канала, вирус не был «биологическим оружием», а стал результатом попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними.

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В МИД Китая в ответ напомнили, что Всемирная организация здравоохранения не нашла следов искусственного происхождения коронавируса. Затем в ВОЗ подтвердили, что основной версией происхождения инфекции является его передача от животных людям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что недопустимо оперировать бездоказательными обвинениями в искусственном происхождении коронавируса.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Госдепартамент США, коронавирус
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