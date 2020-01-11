В Ливии заявили об отводе наемников из ЧВК Вагнера с фронта

Представитель армии премьер-министра Сараджа утверждает, что после инициативы Путина и Эрдогана о прекращении огня в Ливии российские наемники из ЧВК Вагнера, которые сражаются на стороне Хафтара, начали покидать линию фронта

Самолет армии Сараджа (Фото: Reuters)

Большая часть российских наемников из ЧВК Вагнера покинула линию фронта в Ливии после инициативы президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана о прекращении огня. Как пишет Anadolu, об этом заявил Насер Аммар, представитель армии премьер-министра Фаиза Сараджа, которого поддерживает ООН.

По его информации, наемники, которые якобы выступают на стороне фельдмаршала Халифа Хафтара, на вертолетах отправились на военную базу Эль-Куфра на юге страны. Число предполагаемых россиян он оценил в 500 человек.

В начале года Путин и Эрдоган выступили с инициативой прекращения огня и боевых действий в Ливии с 12 января: войска Хафтара с 2011 года противодействуют армии Сараджа, которая контролирует Триполи. Хафтар это предложение отверг.

Турция, как и ООН, поддерживает в Ливии правительство Сараджа. Эрдоган утверждал, что на стороне Хафтара действуют 2 тыс. российских бойцов ЧВК Вагнера. О присутствии ЧВК в Ливии также писало агентство Bloomberg.